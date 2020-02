Cumplir con su obligación, exigen a alcalde

Se manifiesta el Comité Ejecutivo Municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en contra de la posible salida del hoy alcalde de Campeche, Eliseo Fernández Montufar, para buscar la gubernatura.

El presidente del PRD Municipal, Jorge Chan Can, fijó postura ante la intención del alcalde de abandonar su puesto en el próximo mes de noviembre para participar en las elecciones del 2021.

“Antes de hacerlo, debería hacer su trabajo, pues hasta ahora no lo ha hecho. En la ciudad seguimos teniendo los problemas de las calles y del alumbrado público”, dijo.

Señaló que no es válido que no haya cumplido con su mayor responsabilidad que es solucionar el problema de los servicios públicos, y aun así busque aspirar a la gubernatura cuando no ha hecho nada de beneficio por Campeche.

En otro tema y sobre la posibilidad de una nueva alianza del PRD con otros institutos políticos, Chan Can dejó en claro que al menos por ahora el Sol Azteca buscará contender en los próximos comicios de manera individual por lo cual se descarta una alianza.