Cumplirá PRI con equidad de género en CDE

En espera de las instrucciones por parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, respecto de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le ordenó volver a realizar la elección para designación de delegados estatales por incumplir con la paridad de género, el dirigente estatal del tricolor Ricardo Medina Farfán, subrayó que el Comité que encabeza estará muy cuidado en ese tema.

Agregó que será a fines de este mes cuando presente en pleno a quienes junto con él y Galilea Balboa Nieto, su Secretaria General, integrarán el Comité Directivo Estatal.

-Hemos estado cuidando esa parte precisamente en el Comité Directivo que estaremos presentando a finales de este mes de febrero, es algo que nos interesa mucho atender. No solo por la experiencia que representa esta resolución, sino al mismo tiempo, es una forma de apegarse a la normatividad, de mandar un mensaje importante de participación de la mujer y, sobre todo, de hacer eco y escuchar la voz de ellas en distintos ámbitos y responsabilidades. Eso estaremos haciendo en el caso de nuestra competencia – recalcó.

Y es que de 20 designaciones, el CEN del PRI solo eligió a una mujer, por lo que la Sala Superior ordenó aplicar el criterio de paridad total constitucional y revisar la paridad en las 32 entidades en un plazo no mayor a 60 días naturales.

Siendo que el PRI realizó las elecciones en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Morales, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco; en los cuales solo se eligió una mujer.

“El Comité Ejecutivo Nacional es el órgano que está emplazado para dar una respuesta y hará las modificaciones pertinentes, evidentemente, somos un partido que se ha ajustado y aplicado, y de alguna u otra manera, ha estado siempre comprometido con cumplir las disposiciones de ley. Y en este caso, con una resolución de este tipo nos compromete evidentemente a hacer las modificaciones correspondientes”.

Por lo que Rubén Antonio Zuarth Esquinca, actual delegado en Campeche, pudiera ser removido de su encomienda.

“Lo que la resolución establecía es que las delegaciones o representantes que el CEN tenía en las diferentes entidades, 20 nombramientos que se habían dado tienen que respetar la paridad de género”, indicó Medina Farfán.

Finalmente, dijo, estará pendiente aunque es un tema que no les atañe directamente, sino al CEN del PRI. “Ya será una definición porque evidentemente no establece una obligatoriedad que ciertos estados, lo único que de cierta manera mandata el resolutivo es que exista una paridad entre el número de delegados y representantes nacionales tienen que respetar un 50/50”, reiteró.

