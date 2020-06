Daños y estragos que dejó Amanda y Cristóbal

*Tormentas tropicales crean fuertes inundaciones, causando cientos de afectaciones provocando que muchos ciudadanos hayan perdido sus pertenencias *También afectaron a los productores y muchos de ellos perdieron sus cosechas

CALKINÍ.- Luego de más de cinco días de lluvia ininterrumpida a causa de las tormentas tropicales que han azotado a la península, las cuales han provocado daños materiales a decenas de familias en este municipio, también ha comenzado a causar afectaciones en el sector agrícola, ya que miles de cultivos se han visto inundados, lo cual ocasiona que se pierda gran parte de la producción.

La Tormenta Tropical “Amanda” trajo fuertes lluvias desde el pasado mes de mayo, y no se ha detenido durante los primeros días del mes de junio, lo cual ha causado cientos de afectaciones en el municipio y provocando que muchos ciudadanos pierdan sus pertenencias. La depresión tropical “Cristóbal” también ha llegado a la Península, por lo que las lluvias constantes no se detienen y al parecer no lo harán por algunos días más.

Estas lluvias también han afectado cientos de hectáreas de chihua que muchos productores sembraron para aprovechar las lluvias de temporada, sin embargo parte de esta cosecha se verá muy afectada por las inundaciones.

Por último, durante un recorrido se pudo constatar que los cultivos de árboles frutales también están sintiendo las afectaciones de estas constantes lluvias que han dejado láminas de agua de hasta 30 centímetros en los terrenos donde se cosechan limones, naranjas, mandarinas y otros árboles frutales. Los productores esperan recibir apoyos por parte de las autoridades en caso de perder sus cosechas, ya que este es el principal ingreso económico de cientos de familias en el municipio.

ACTIVAN REFUGIOS TEMPORALES ANTE TORMENTAS TROPICALES

TENABO.- Con el objetivo de proteger a la ciudadanía vulnerable que han sufrido grandes afectaciones a causa de las tormentas tropicales que se han dejado sentir en toda la geografía municipal, las autoridades de este municipio continúan trabajando por el bienestar de quienes más lo requieren, activando los refugios temporales para resguardar a las familias en riesgo.

Las constantes lluvias que han traído consigo la Tormenta Tropical “Amanda” y “Cristóbal”, han comenzado a causar estragos en decenas de familias tenabeñas, quienes han perdido sus pertenencias a causa de las inundaciones, es por eso que las autoridades municipales han comenzado con los protocolos correspondientes para salvaguardar a aquellos ciudadanos que son más vulnerables a esta contingencia.

La autoridad municipal de Tenabo dio a conocer que la administración que encabeza tiene como compromiso velar por la seguridad del sector más vulnerable, que en esta ocasión se trata de familias que han perdido sus hogares a causa de las inundaciones. Invitó a todos aquellos que requieran ayuda o refugio a acercarse a los refugios temporales donde se les brindará la atención necesaria.

En todas las comunidades del Municipio se han activado los refugios temporales, algunos instalados en las escuelas de educación básica, comisarías ejidales y centros comunitarios, donde se estará esperando a aquellos que lo requieran.

EVALUARÁN DAÑOS EN LOS CULTIVOS, LUEGO DEL PASO DEL METEORO

ESCÁRCEGA.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal, así como del Estado serán los encargados de evaluar los daños ocasionados a las parcelas ejidales ocasionados por las fuertes lluvias que dejó a su paso la Tormenta Tropical Cristóbal, reportó Juan Manuel Magaña Benítez, presidente de la Federación Agronómica de Campeche.

Dijo, que los técnicos especializados adscritos a la federación y que forman parte de la Sección Agronómica de Escárcega, están dispuestos para auxiliar a los productores para ayudarlos en el estudio para conocer los daños dejados a sus parcelas por el meteoro.

Magaña Benítez explicó que no hay todavía cifras oficiales de los daños pero los primero reportes hablan de una afectación en la agricultura y apicultura de la zona sur del estado que deben ser atendidas con urgencia.

Puntualizo que se tiene que hacer una verificación de campo y corresponde a la Secretaría de Desarrollo Rural y la Secretaría de Agricultura, en coordinación con los ayuntamientos para promover un programa de apoyo para incentivar a los productores, a fin de que se tenga la visión de hacer un trabajo responsable.