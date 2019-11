Darán entrada hoy a Presupuesto 2020

Hoy, durante la décima octava sesión ordinaria se dará lectura a la iniciativa de Ley de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020, confirmó el diputado Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, tras destacar que después será revisado y analizado por los diputados de la LXII Legislatura.

“Para que ya le demos el procedimiento adecuado a esto, es decir, revisarlo por parte de los diputados, analizar cómo viene el presupuesto con respecto al año anterior, para efecto de que también nosotros sugerir, en un momento dado, cómo tenemos que presentar el presupuesto, qué temas importantes hay que atender”.

Coincidió en que hay tres rubros que ha considerado el gobernador Carlos Miguel Aysa González, entre ellos, salud, campo y seguridad a los que darán especial importancia.

-Son temas que él ha estado muy atento y muy pendiente, ha estado entregando apoyos inclusive no de ahora, cuando estuvo como secretario de Gobierno siempre pendiente del fertilizante, el tema de que tiene que ver con la parte agropecuaria – indicó.

Agregó que son temas que habrán de revisar, así como el rubro educativo y otros, “este análisis precisamente lo que viene para todos los diputados en los próximos días”.

Reveló que hoy sostendrán una reunión con la Secretaría de Finanzas, como cada vez que se presenta la iniciativa de Ley de Ingresos y Egresos.

Subrayó que una vez que sea analizada y discutida dicha iniciativa, podrá dar un posicionamiento más completo del tema.

Con relación al extrañamiento que presentó la representante de la asociación Pro Diana, con el respaldo del PRD, por una iniciativa para modificar diversos artículos de la Ley de Registro Civil relativo a identidad de género, puntualizó que en la pasada Legislatura, los diputados decidieron no considerar dicha iniciativa.

“Entonces, no es una obligación de los diputados a fuerzas aprobar algo que a lo mejor no es del bien común de todos. Sin embargo, son temas que están hoy en día en pues, prácticamente comentados por todos los ciudadanos; se va a volver, el día de ayer tuvimos conocimiento que se recibió, no la hemos físicamente, leído, ni tenemos a la mano el documento, pero se presentará en su momento para nuevamente ponerla al análisis de la gente”, concluyó.

