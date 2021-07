Opinan campechanos respecto a crear un “pasaporte COVID” para seguridad colectiva / De acuerdo con castigo a quien no quiera vacunarse: Sondeo

Al hacer realizar preguntas: ¿Está usted de acuerdo en que la autoridad y la sociedad sancione a quienes no quieran vacunarse o usar cubrebocas o hacer eventos sociales? ¿Estaría de acuerdo en que por medio de “cartilla de vacuna Covid”, sea el pasaporte para poder acceder a servicios públicos y privados? Es decir quien no esté vacunado se le niegue la entrada a cines o restaurantes u oficinas públicas o supermercados.

¿Estaría usted de acuerdo en que los médicos nieguen atención médica a quienes se hayan negado a vacunarse? ¿Está usted de acuerdo en que los médicos y personal de salud que no se quieran vacunar pierdan su derecho a tener un trabajo en donde pueden contagiar a más personas?

¿Aunque parezca otra cosa estaría usted de acuerdo con que la sociedad se divida entre quienes tienen responsabilidad civil al vacunarse y los irresponsables?

Abraham Velázquez dijo: Si completamente, si pudiera ser una forma, pues sería una manera de reducir la exposición para ellos, no estoy en desacuerdo sobre todo que es más beneficio para ellos al estar protegidos, no estoy de acuerdo ya que el beneficio es para todos en general evitamos contagios y muertes

Cintia López contestó: Si estoy de acuerdo, porque de alguna manera hay que concientizar a la ciudadanía, si estoy de acuerdo que se aplique a personas de 30 años en adelante, por qué es una manera de presionar al ciudadano para que tome conciencia y se vacune ya que es por su bien y el de todos, en total desacuerdo, por qué una cosa es la negligencia que tiene uno como persona él no aplicarse la vacuna y otra diferente que le nieguen el derecho al ciudadano, en desacuerdo, porque la vacuna es esencial mas no obligatoria es un deber ciudadano, pero el trabajo es un derecho, no por qué se vería discriminatorio y tampoco se trata de eso, lo que debemos de hacer es tomar conciencia, vacunarnos, alimentarnos sanamente y seguir los protocolos de sanidad.

Brenda Moo contestó: Si porque así aprende la gente, no porque en supermercados si se necesita que la gente pueda comprar sus alimentos en cines si porque no es necesario ir, no, si de acuerdo, si estoy de acuerdo.

Roberto Ruiz dijo: es voluntario no hay sanciones y siempre lo rectifican, nunca había escuchado eso, no se niegan a dar el servicio, es voluntaria cada quien se cuida como quiere.

Ana María Rebolledo dijo: Caro que si es una medida muy drástica pero necesaria, no podría ser que si, una división más, no creo que afecte.

Fabiola Martínez contestó: Sí, estoy de acuerdo me parece una buena idea, no, no lo estoy dudo mucho que los médicos se nieguen a las vacunas, de ser así creo que sería mejor una multa, pienso que la división ya está sucediendo, así que sí la acepto.

Mauricio Pérez respondió: En cuanto a la vacunación, no creo que debería haber sanción, pero en cuanto a las reuniones sociales y el uso del cubrebocas si debe ser sancionable, completamente en desacuerdo, sería una forma de discriminación, sobre todo para quienes no pudieron ponérsela, no lo supieron o les pudiera afectar de alguna forma involuntaria la vacuna, jamás, no debería existir tal acto, sería completamente discriminatorio, por supuesto que no, cada quien es libre y eso no debería ser una limitante, sería discriminatorio, el vacunarse no debería considerarse una responsabilidad civil, hay quienes no pueden ser vacunados o sus creencias no lo permiten, o por simple decisión no quieren y eso no les quita que sean buenos ciudadanos o buenas personas.

Yesenia Paredes dijo: Si estoy de acuerdo, es una forma de verificar que la gente esté protegida ante el virus y se disminuyan los contagios, no podrían negarse por derecho les corresponde a todos, si hay división aunque pasas por un lado de las personas que no sabes si se vacunaron o no.

Maura Osorio contestó: Un tema muy difícil, pero si estoy de acuerdo en que se les multe y niegue el servicio de salud ya que por la falta de responsabilidad de muchas personas muchos médicos , enfermeros se han contagiado, están todo el día encerrados atendiendo a tanta gente, personas que se han cuidado se contagian, hay quien sale por necesidad, otros por diversión y a esos son a los que deben multar y negar los servicios médicos, pero tristemente un médico no puede negarse, solo así puede terminar todo esto.

Concepción Beberaje Rodríguez respondió: Estoy de acuerdo porque habemos personas que nos cuidamos, cuidamos a nuestros hijos y solo salimos a lo indispensable, mientras que por culpa de gente irresponsable estamos cada día hay más expuestos a contagiarnos

Rafael Romero dijo: La libertad de cada persona puede aceptar o no la vacuna, pero si debería aceptar las condiciones que establezca la secretaría de salud, para entrar a algún comercio, empleo o unidad de salud.

Roldán Cámara Hernández contestó: Estoy de acuerdo en todos los puntos así se acabaría más rápido la pandemia o por lo menos estaría controlado.

Guadalupe R de la Gala Osorio dijo: La vacuna contra el COVID-19 es gratuita y para toda la sociedad, con el fin de disminuir más el riesgo a contagiarse y que se siga propagando, por ende, es importante que cada uno se aplique las dosis correspondientes, me parece interesante y estoy de acuerdo en que se sancione a las personas que no estén vacunadas y no quieran cumplir con las medidas sanitarias para así crear más conciencia en la sociedad y con ello, las personas entiendan que deben tener la vacuna para poder realizar diversas actividades como solían hacer antes, me parece bien el hecho de que exista una cartilla de vacuna COVID para permitir viajar y acceder a lugares públicos, ya que es con el fin de no aumentar más casos de contagio, por otra parte, podrá parecer demasiado el hecho de que no se atenderá a las personas en hospitales que no cuenten con la vacuna, sin embargo, anteriormente se avisó y se mencionó que es un requisito y toda la sociedad debe estar vacunada, por algo es gratuita, sobre todo el personal médico, que tienen contacto con más personas deben estar vacunadas para que así tanto ellos como los terceros no exista peligro al contacto, esto no quiere decir que la sociedad se va a dividir en personas irresponsables y vacunados, es solo para concientizar a la sociedad de vacunarse contra el COVID-19 para así con el paso del tiempo ir disminuyendo los contagios.

Manuel Caamal respondió: No estoy de acuerdo porque es decisión propia, está complicado porque el cuidado es personal, no estoy de acuerdo porque la decisión es personal, no tampoco estoy de acuerdo.