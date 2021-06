De acuerdo por evitar contagios

Sondeo

La ciudadanía está consciente que debido al mal manejo de las medidas de higiene y seguridad han aumentado los casos de Covid, al hacer estas preguntas: ¿Ha relajado las medidas sanitarias como el lavado de manos, uso de cubrebocas, y sana distancia?, ¿Continúa evitando salir a reuniones y lugares públicos?, ¿De quién es la responsabilidad de los nuevos contagios, de usted o de las autoridades?, ¿Cuál cree que es la solución para parar los contagios?

Los entrevistados coinciden en que no han relajado las medidas, pero hay mala información por parte de las autoridades y la solución sería que se eviten los eventos masivos, cerrar los espacios públicos, establecimientos y regresar al confinamiento.

Marisol Martínez González dijo: No he relajado las medidas, sí evito salir a lugares públicos, la responsabilidad es mía, yo creo que tenemos que seguir las medidas de protección y quedarnos en casa.

Aída Flores contestó que: No, sigo con las mismas normas (cubrebocas, sana distancia y lavado de mano constante con agua y gel antibacterial), solo salgo a lo necesario e indispensable, es decisión de cada quien, con mayor información sobre los contagios y no dejarse influir por terceros que no saben de la enfermedad.

Ana Martha Domínguez respondió: No he relajado las medidas, sí evito fiestas y reuniones, al igual que salidas a restaurantes, creo que es responsabilidad tanto de autoridades como de los ciudadanos seguir previniendo contagios, la solución está en evitar eventos masivos, continuar trabajando de la mano de Copriscam para mantener en regla las medidas de prevención en negocios y de parte de nosotros el seguir con las medidas, por supuesto de las manos de las autoridades.

Agustín Kantún dijo que: No he relajado las medidas, sí he evitado las salidas, nosotros como sociedad tenemos la culpa, no entendemos, es necesario volver a cerrar lugares públicos, y ya que no hay campañas, que todo mundo se quede en su casa.

Mario Uicab respondió: No, sigo tomando mis precauciones, salgo a lo necesario, por trabajo, algún papeleo y a comprar los víveres, el cuidado es responsabilidad de uno mismo cada persona sabe cuál es el valor de la o las vidas que le esperan en casa, no debemos bajar la guardia y seguir las medidas sanitarias y si ya les toca ponerse la vacuna pues que se las pongan, aún así, que no bajen la guardia y se queden en sus casas.