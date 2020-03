De Estambul, llega sospecha de Covid-19 a Ciudad del Carmen

La locura en las redes sociales, pero desde Estambul llegó un caso de sospecha y hasta el momento no confirmado de coronavirus a una entidad en donde parecíamos blindados. Una empleada de plataformas viajó de Estambul, capital de Turquía, en donde termina Europa e inicia Medio Oriente. De ahí hacia París y en vuelo trasatlántico hasta la Ciudad de México. Ya ahí, no pudo conseguir vuelo a Ciudad del Carmen pero sí a Villahermosa. En el Edén, fue detectada pero se escapó para que no la pongan en cuarentena DE SOSPECHA y para no perder su empleo contrató y partió en UBER hacia nuestra Isla. Las autoridades sanitarias de Tabasco comunicaron el hecho a las de Campeche y entonces, se rompió lo invicto de nuestra entidad respecto a no tener caso de coronavirus, para instalar LAS ESTADÍSTICAS CON UN CASO SOSPECHOSO Y NO CONFIRMADO hasta la tarde de ayer domingo.

La población flotante, como en este caso, es lo que provocó más peligro a la crisis sanitaria global. Y ya lo vemos.

Técnicamente ya puede contarse el primer caso, aunque es importado y por la industria petrolera. Ahora hay que apretar las tuercas con los protocolos necesarios aplicarlo a esta persona y al tema así como que ya las estadísticas nos alcanzaron. Seguro van a darse otros casos DE SOSPECHA. Hay muchos orientales (no es discriminación, es descripción) y ciudadanos de muchas partes del mundo, que prestan sus servicios en la Sonda de Campeche.

Lo que es necesario dejar muy claro, de acuerdo a los reportes puntuales de las autoridades, es que no es población local. Llega incubado DE SOSPECHA de un país euro asiático. Tuvo escala en Francia y la persona trató de evadir los filtros porque podemos especular que necesitaba presentarse en sus labores e hizo lo humanamente necesario por su jornada laboral.

Esto nos debe decir que los filtros sanitarios son efectivos. Que no tiene nada que ver con población local y con esto, se debe reforzar el cerco sanitario con el aislamiento necesario duro y puro, para evitar al máximo la propagación del Virus en Campeche, con este caso de sospecha.

Ahora, respecto a Tabasco, pues el pobre chofer de la plataforma digital de servicio de transporte, ya lo deben tener en cuarentena y con la investigación necesaria, se podrá saber si comió o compró algo en Ciudad del Carmen para aplicar los protocolos o las personas en compró gasolinas o en el Oxxo en donde haya comprado, para ampliar la investigación de este caso sospechoso.

Es muy importante esta narrativa, porque en Tabasco va a trascender y por tanto, NO PODRÁ SER AMALGAMADO a todos los interesados en Redes Sociales para raspar o pegarle a las autoridades civiles y políticas, porque no es así. Se van a quedar con las ganas. Va a ser meticulosamente informado y tenemos que ser muy serios al respecto.

Los protocolos de higiene tienen que ser reforzados y extremar los cuidados. No hay que hacer alharaca ni escándalo al respecto. El coronavirus no es necesariamente mortal. Es infeccioso sí y contagioso pero la psicosis ha provocado hacer un destino innecesario, compran gel antibacterial y no es bacteria, compran papel sanitario provocado por un síndrome y no es necesario, es Virus el objeto de la Pandemia, desde estas líneas exhortamos a extremar higiene y a seguir las recomendaciones de las autoridades, es muy importante. De otra forma estaremos lidiando con ciudadanos que juegan a la ruleta rusa con la irresponsabilidad de poner en jaque a su familia y a la sociedad. Exhortamos hacer énfasis en la seriedad y profesionalismo de las autoridades de Salud, del gobierno del Estado y del gobierno federal.