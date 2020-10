“De mentirosa, desinformada, alentadora de hechos violentos”, califican Diputados a Biby Rabelo en sesión legislativa

Ante acusaciones de la panista en tribuna del Congreso, le callan la boca y el PAN la deja sola

La Diputada Biby Karen Rabelo de la Torre no salió bien parada de una serie de acusaciones y críticas en contra de sus compañeros Diputados durante la primera sesión ordinaria del Congreso del Estado.

Tras la lectura del inventario Legislativo, la participación de legisladores que llevó a un encontronazo por la propuesta de Morena para eliminar el llamado “redondeo” en supermercados; la Diputada Rabelo subió a tribuna para descalificar el trabajo de los 34 Diputados, incluyendo los que como ella militan en el PAN.

Afirmó que durante la pandemia, nadie hizo nada por la gente y solo ella llevó sus programas a colonias.

“Hoy ustedes y sobre todo aquí unos compañeros que están acá son lo mismo y solamente están en un tema de beneficios personales y no están buscando el beneficio de la gente”, afirmó.

Por ello, la Diputada se llevó reclamos desde las curules, le acusaron de mentirosa y de usar los recursos del Ayuntamiento de Campeche para su campaña anticipada.

Las morenistas Claudeth Sarricolea, María Sierra Damián y Sofía Taje Rosales le salieron al paso. La legisladora champotonera, le acuso de usar la Tribuna para hacer campaña, usando como arma la mentira.

“Usted no es la única que ha estado trabajando, le invitó a informarse bien, creo que todos los compañeros que estamos aquí hemos apoyado en medida de nuestras posibilidades. Yo creo que la que está haciendo campaña es usted, ya que necesita de tanto show para poder figurar”, expuso Sarricolea.

Sierra Damián agregó, “es importante que bajo nuestras diferencias políticas que es válido, seamos respetuosos porque casi nos encajonó a todos como sí no fuéramos seres pensantes y la única pensante y hay que aplaudirlo es nuestra Diputada Biby”.

Taje Rosales quien se ha caracterizado por su dura crítica al Gobierno del Estado, le pidió informarse antes de dar un discurso cuyo fin es ganar adeptos políticos, “no se vale pararse y mentir tan abiertamente aquí hay que informarse”.

Antonio Gómez Saucedo, Diputado del Partido del Trabajo (PT), le recordó que fue su partido el primero que salió a la calle a entregar despensas, escuchar a los grupos vulnerables; más aún acusó a la panista de usar recursos del Ayuntamiento para inflar sus actividades.

“Nosotros no tenemos mercaditos con una gran cantidad de toldos pagados no sé por quién, nosotros no tenemos personal de apoyo, pagados por no sé quién y nosotros de ninguna manera andamos haciendo eventos lamentables que pueden suscitarse en hechos violentos”, comentó.

En este mismo sentido se pronunció la priísta Guadalupe Torres Arango, quien le pidió no usar el dinero del Ayuntamiento para su campaña, y que mejor recomiende al alcalde Eliseo Fernández Montúfar usarlo para apoyar a las comunidades rurales, las que dijo están en el abandono.

Karla Toledo Zamora, se unió a los reclamos, recordado que dos de sus compañeros legisladores fallecieron en este tiempo de pandemia, ambos se caracterizaban por salir a la calle y encabezar luchas sociales. Apuntó que Karen Rabelo por su parte, se limita a tomarse fotos en sitios donde no hace nada por ayudar a la gente.

Por último, el independiente Luis García Hernández le recordó que se queja de falta de recursos, cuando ella misma por instrucción del alcalde votó a favor del Presupuesto 2020, de donde la Comuna campechana obtuvo 30 millones de pesos en slurry para bacheo.

Rabelo de la Torre escuchó los señalamientos sin que ninguno de sus compañeros del PAN le apoyara o replicará para defenderla; en otra oportunidad uso al presidente Andrés Manuel López Obrador para disculparse con María Sierra Damián y Sofía Taje Rosales.