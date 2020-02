De mucho, un poco…

Hernán ARANDA GONZÁLEZ

Un soplo de aire fresco

En la búsqueda de afianzar su proyecto y escalar en el hándicap político hacia su propia sucesión, don Andrés Manuel apuesta fuerte al reforzamiento de su estrategia, y que mejor para tal propósito que el blanqueo al sol de tantos esqueletos abandonados en el closet el sexenio anterior.

En contradicción, aparentemente el asunto de la “Estafa Maestra” se estanca en un solo personaje, sin más gente involucrada en el desvío obsceno de recursos públicos. Once o doce instancias oficiales, ocho escuelas superiores, multitud de empresas particulares y decenas de funcionarios metidos hasta los tobillos en el fango, parecen cargarse a la cuenta de una sola persona.

Casi olvidados asuntos emblemáticos del combate a la corrupción por parte de la 4T, mientras los oponentes discutían y se divertían con el affaire de la rifa del avión -o por el valor del aeroplano-, dos nuevas llegaron a refrescar el tema principal del actual gobierno, la persecución de la corrupción y la recuperación de los dineros sustraídos al erario.

Resulta que, el Fiscal General de la República, sorprende haciendo entrega al presidente de un cheque por la cantidad de dos mil millones de pesos, que se atribuyen a la recuperación del cuarenta por ciento de cinco mil millones aparentemente desviados del principal promotor de vivienda del país a través de un programa de extraña factura.

No se precisa si el dinero recuperado es o no patrimonio de los trabajadores, si se continuará hasta la recuperación del sesenta por ciento faltante, y si se restituirá en su momento al fondo de vivienda, pero será destinado por lo pronto a sustituir al ex avión presidencial que ya no será rifado.

Enseguida, al otro lado del Atlántico, el juez de la Audiencia Nacional de España, Ismael Moreno, dispuso poner en prisión provisional al huidizo ex director de Petróleos Mexicanos, mencionado tanto por el caso Odebrecht como por el asunto de la planta Agronitrogenados. De encima, por sus nexos con una cuestionada empresa española. Lejos de casa y con una licencia de manejar falsa, se enreda más el caso, sin duda alguna.

Como si no fuera suficiente, resulta que el joven ex funcionario fue detenido en uno de los sitios más exclusivos de la nación hispana, un conjunto de Villas conocido como La Zagaleta, situado en los alrededores de la hermosa ciudad de Marbella. El conjunto habitacional, de gran lujo, es el preferido entre los preferidos por gente importante de todo el mundo, incluidos amantes del golf y algunos deportistas que viven de la patada, los dioses del fútbol que deleitan a los amantes de ese deporte que sobran en el país ibérico.

Aquí es necesario detenerse un poco para comentar que, a pesar de que la extradición es totalmente posible, podría haber algunas variantes. Una sería y a eso se apunta, que el detenido se niegue a regresar y soporte la andanada en una prisión española mientras los jueces y las autoridades migratorias deciden lo conducente. Pero también, podría alargarse si el juez español decide efectuar cargos por conflictos relacionados con una empresa hispana muy ligada a zares mexicanos del dinero.

Si es asunto se complica y tras el proceso se decide que el asunto amerita pena corporal, habría que esperar a que el señor concluya su condena antes de retornar a México. También podría darse el caso de que la extradición se alargue por alguna falla técnica en el expediente relacionado con la repatriación. No sucede muy seguido, pero ha ocurrido algunas veces.

Lo que sea, pero este nuevo golpe es un tanque de oxígeno para la Cuarta Transformación en su caminar plagado de tropiezos, porque el indiciado, de ser repatriado, muy probablemente buscará disminuir sus culpas aportando datos que involucren a gente de mucho peso político en el pasado.

Mientras tanto, aquí en México, nadie se ha atrevido ni tampoco se atreverá a defenderlo, a él o aquellos de los que necesariamente hablará para buscar atenuar su condena en el que será el juicio más importante de la historia reciente. Habrá algunos, seguro.

Una anécdota de las de antes

Eran tiempos especiales de la práctica política mexicana. La anécdota la contaba un personaje de los de antes, de la época de “el que se mueve no sale en la foto”. El “padrino” de un aspirante a un cargo de elección, a la vista de que bajo su tutela la decisión a favor de su protegido era inminente, trató de evitar que una indiscreción o un movimiento en falso lo descarrilara.

El señor aconsejó a su pupilo perderse de todo y de todos, y que su escondite fuera tan secreto que no lo conocieran ni sus más íntimos. “Ni a tu esposa. Yo te aviso el momento de salir”, le dijo. Pudo haber ido un tiempo a su distrito, pero optó por un rancho escondido.

Algo sucedió; sin embargo; que cambió el panorama. Por alguna razón, se dio la necesidad de adelantar las cosas un par de semanas, y así fue comunicado al protector, a quien se le indicó que previa entrevista con el protegido, al día siguiente se efectuaría el “destape”. El amigo nunca apareció y no quedó más remedio que poner a otro en su lugar.

Los tiempos han cambiado, y ya no es necesario esconderse. Las leyes son tolerantes en lo que se refiere a un activismo relativo. No obstante, tampoco son tan laxas como algunos quisieran para permitir realizar un proselitismo abierto y asumirse como un ganador sin serlo.

Los deseos de servir son respetables, de acuerdo, pero la cortesía y la civilidad no están reñidas con la actividad de los que aspiran. En palabras del gobernador: “Es bueno y nada criticable dar la cara con tiempo y ser sincero en las aspiraciones, pero no olvidar que hay reglas muy claras y leyes que sancionan cualquier actitud que pretenda equiparar una simple inquietud con un proceso”.

También que: “se vale aspirar, pero no hay que olvidar que a quien gobierna hay que permitirle trabajar en lugar de presionarlo”. Lo dijo recientemente Carlos Miguel Aysa González, y lo dijo claro.

… Y ALGO MÁS

No han entendido o no quieren entender

“Cuando hay trabajo de equipo y responsabilidad social, hay coincidencias en política. Es un gusto trabajar de la mano de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, porque nuestro objetivo es mutuo para fortalecer la armonía, el bienestar y la paz social en Campeche y México”.

Lo anterior es parte de una declaración del gobernador Aysa respecto a una reciente entrevista con la alta funcionaria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Reciprocidad total del ejecutivo estatal al apoyo que está recibiendo del gobierno de la federación.

Por el mes de abril de dos mil diecinueve, don Andrés Manuel dispuso entregar al gobierno de Campeche doscientos cincuenta millones de pesos para concluir las obras del Puente de la Unidad, ahora, absorber la deuda total, es ni más ni menos que un enorme gesto de confianza y amistad hacia el gobernador campechano.

Hay quien no entiende que entre ambos ejecutivos existe enorme empatía y el tendido permanente de puentes, esos, de comunicación. Lo anterior ha resultado en respuestas positivas a planteamientos específicos. Hay quienes sin pensarlo arremeten una vez y otra para crear conflictos y divisiones. El gobernador quiere la amistad con el presidente, quien opine lo contrario, simplemente se equivoca.

De nuevo a la carga los vecinos

Se dice que los vecinos han vuelto a la carga y otra vez, sin justificación, funcionarios quintanarroenses están efectuando trabajos de proselitismo en la franja limítrofe de los dos estados, cargados a nuestro territorio.

El secretario General de Gobierno, Pedro Armentía López, con la autorización del gobernador Aysa, ya ha advertido que no se permitirá a nadie invadir territorio campechano para perturbar su paz y vulnerar su soberanía. Lo dijo claro Armentía, y lo advirtió, y sobre advertencia no hay engaños.