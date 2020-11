De si vienes o no: entrevista de Layda con Ciro Gómez Layva

Por: El Perverso Milo

No me tome en serio, o hágalo bajo su propia responsabilidad

Desde el triunfo de AMLO en 2018, no se había visto tanta felicidad entre los laydistas, como la que desde hace semanas vienen demostrando con el eslogan de precampaña #esLayda, aunque en especial ahora que la alcaldesa de Álvaro Obregón fue entrevistada por Ciro Gómez Leyva.

La entrevista, celebrada como un triunfo por sus leales seguidores, versó a grandes rasgos en dos temas: su actuación en la alcaldía, en donde las quejas de la que quizá sea la ciudadanía más politizada del país, la de la CDMX, son una constante hacia su administración, por no resolver los problemas y necesidades apremiantes de esta conflictiva demarcación política.

Mejor tratada por Gómez Leyva que por sus gobernados, en la segunda parte de la ya famosa entrevista, Layda Elena Sansores Sanromán, fiel al juego de palabras que impactan en razón de las expectativas que causa su personal historia política, afirmó que por ahora está concentrada en la alcaldía que preside, pero estará atenta al llamado de su líder el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Como en política dicen que el que no aspira expira, Sansores Sanromán no sólo no negó que pediría licencia a la alcaldía, sino que abrió la posibilidad, que muchos toman ya como un hecho, de que deje su cargo actual para aventurarse a la contienda electoral del próximo año en Campeche.

Tres veces candidata, la polémica alcaldesa que en 1997 habría sido despojada de la gubernatura en cerrada contienda con el ahora cercano de eliEgo, José Antonio González Curi, es reconocida por significar un parteaguas en Campeche, así como por su actuación en el Senado de la República, en donde realizó duras críticas a miembros clave del gabinete de Enrique Peña Nieto.

Poseedora de elocuente retórica, licenciada en Psicología y en matemáticas, Sansores Sanromán ha sido protagonista de fuertes desencuentros no solo con algunos “ismos” priistas, también con periodistas, empresarios y burócratas a los que mantuvo encerrados en las oficinas federales durante uno de sus muchos plantones de protesta, lo mismo en esta capital política como en Cd. del Carmen en donde tomó las oficinas del IEEC ubicada entonces en el parque a la Madre, en donde también retuvo al personal.

Aguerrida, Sansores Sanromán contendió también en 2003 contra el priista José Carlos Hurtado y el panista carmelita Juan Carlos del Río, aunque en esa ocasión su papel fue discreto al quedar rezagada el tercer lugar de la elección con apenas unos 20 mil votos.

En 2009 no contendió contra el priista Fernando Ortega Bernés y un empresario metido en la política, Mario Ávila Lizárraga, por el PAN que dispuso de todo el apoyo del presidente Felipe Calderón por lo que muchos creyeron que no volvería a contender, al menos no en Campeche.

Fue en el 2015 cuando la hija del exgobernador Carlos Sansores Pérez regresó en busca de la escurridiza gubernatura, pero también quedó muy lejos, ahora contra Alejandro Moreno Cárdenas y el panista Jorge Rosiñol Abreu, en donde quizá lo más memorable fue abandonar el debate entre candidatos, justo al inicio de las participaciones.

Cargando sobre sí el peso de sus tres derrotas previas, así como lo que ella dice que es su responsabilidad, Sansores Sanromán vendría por cuarta ocasión a contender por la gubernatura, ahora con circunstancias distintas, pues da por hecho el empuje que podría darle hacerlo bajo las siglas de Morena.

Envalentonados, los simpatizantes y cuadros de Morena, confían en encuestas casi siempre apócrifas, en la aprobación de López Obrador entre los mexicanos y el propio peso electoral que le calculan a su líder moral que según dicen los que de esto dicen saber sería aproximadamente de entre el 15 y el 16% del total de votos.

Con ese caudal, la aún alcaldesa enfrentaría la fuerza de una coalición de partidos (a saber PAN, PRD y PRI los que podrían sumar al PVEM en la parte local) diseñada para enfrentar con éxito las elecciones del próximo año, estando en juego la gubernatura, 13 alcaldías, 19 juntas municipales, 21 diputados locales de mayoría y 14 pluris, así como 2 distritos federales.

Aún en el aire la decisión de López Obrador, la aspirante natural está consciente de no ser la única pieza en tablero, ya que también ha levantado la mano su por ahora compañera de partido, la senadora Rocío Abreu Artiñano, también ex de al menos tres o cuatro partidos, pero manejada o manipulada por su padre durante toda su carrera.

Diciembre, unas versiones dan por hecho que la primera semana, otras que será este mes, pero si de apostar se tratara, Morena va con Layda, que les alcance para ganar, ese ya es otro boleto que podría mandarla a establecer un récord de derrotas electorales por la gubernatura en Campeche.

DE AÑEJAS Y CHAPUCERAS ESTRATEGIAS ELECTORALES

Nadie duda que el próximo año, será definitorio para el país, pues además de 300 distritos federales de mayoría 200 de representación proporcional, para la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, estarán en disputa los gobiernos de 15 estados, así como sus alcaldías y legislaturas locales, que contando a los cabildos suman más de 20 mil cargos de elección.

Al margen del particular interés que los campechanos pudiéramos tener, así como seguramente será con los habitantes de cada Estado en los que se elija Gobernador, para los fines del presidente y su partido, resulta por demás imperativo ganar de nuevo la mayoría de los escaños, con motivo de peculiares reformas legales impuestas por la cuatrote.

Portavoces de lo que ellos consideran logros de López Obrador a favor de los pobres, militantes y cuadros de Morena con aspiraciones políticas y electorales, cargarán la imagen del presidente y de sus programas sociales para contender con ventaja ante su temida coalición.

Jóvenes construyendo el futuro, becas, apoyos a la tercera edad, sembrando vida dirigido a campesinos, apoyos a ganaderos, son algunos de los programas asistenciales que se constituyen en franco caudal de votos para la permanencia de Morena y del proyecto de AMLO conocido como la cuatrote.

Quizá de ahí se explique al menos en parte la política recaudatoria que ronda la persecución, la cancelación de fideicomisos, la intención de ir por las Afores, así como echar mano de las reservas del país con el manido pretexto de rescatar Pemex.

La pregunta entonces, de cara al 2021, podría quedar en el sentido de si ¿serán suficientes los programas sociales y los recortes presupuestales que la mayoría morenista y aliados en el Congreso aprobó?, pese a las protestas de los estados.

DE LA NUEVA DELEGADA ELECTORAL DE MORENA EN CAMPECHE

Su nombre es Maribel Villegas Canché, aborigen de Quintana Roo, senadora, que será la delegada de Morena para las elecciones del 2021, enviada por Mario Delgado; no hay que olvidar su nombre, pues se trata de la mujer que desde el Senado reabrió la controversia limítrofe por su estado, mandada por su titiritero el joderladrón Pedro Joaquín Codwell, contra Yucatán y Campeche.

DE VACUNAS, 10 AVANZADAS

Hasta el pasado 12 del presente, la OMS tenía registradas 212 investigaciones para desarrollar una vacuna contra el Covid-19, 48 de ellas ya en las fases de ensayos en humanos de sus protocolos de experimentación, por lo que se calcula que aproximadamente entre marzo y abril empiecen a ser aplicadas en todo el mundo.

De los 48 desarrollos de investigación, al menos 10 vacunas se encuentran en su fase 3, que difiere de las dos primeras etapas (antes de ellas es la preclínica, de pruebas en vitro y animales) en la cantidad de dosis aplicadas para el registro de efectividad, reacciones secundarias o de plano adversas y diversas complicaciones, pasando de docenas a centenares y miles.

Una vez superadas las tres etapas de pruebas en humanos, las empresas farmacéuticas pasan a cuarta y última etapa que es la aplicación masiva de sus vacunas a millones de personas, tantos como los países tengan capacidad de adquirir o con los que hayan establecido convenios para las pruebas previas con voluntarios.

En México, las autoridades sanitarias han adelantado que se cuenta con una capacidad para aplicar aproximadamente 10 millones de vacunas al mes, y que han sido adquiridas o en compromiso de compra 110 millones de dosis, lo que son buenas noticias pese a que con esos números tardará un año, o un poco más, la inoculación de 130 millones de mexicanos.

Con una efectividad anunciada de entre el 90 y el 94.5% de efectividad, los distintos laboratorios (chinos, estadounidenses, rusos, alemanes, indios…) han hecho grandes esfuerzos al pasar de 10-20 años a menos de uno para el desarrollo exitoso de una vacuna, aunque el incentivo se traduzca en miles de millones de dólares, antes que en las personas.

Por pronto, y al menos durante un año más, sigamos cuidándonos y cuidando a los nuestros.

DE LOS FRÍOS NÚMEROS Y OTROS DATOS

50 años de cárcel a quien reclute a niños para convertirlos en sicarios

7 de cada 10 habitantes de la CDMX reprueba que AMLO no use cubrebocas

7 mil dosis de vacuna Cansino recibió México para pruebas de etapa 3

329,700 pesos será el precio inicial de un Mustang 1965 que será subastado en domingo 22 del presente por el Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado

300,000 dólares y aún más ha alcanzado ese modelo de Ford Mustang considerado un cásico para coleccionistas en los EUA

A chillidos de marrana, oídos de chicharronero… periodista china enfrenta en su país 5 años de cárcel por publicar el origen del Covid-19… luego de varios meses de plantón en el Zócalo, Frena se traslada al Monumento a la Revolución… al menos 5 terrenos de 500 mil metros hectáreas cada uno habría comprometido el alcalde eliego a Kekén en Campeche a cambio de grandes cantidades de dinero… no podrá cumplirle a sus patrocinadores de Yucatán y Quintana Roo, por eso su preocupación…