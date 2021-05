Debate será todos contra todos

“Todos irán a defenderse de los ataques, yo creo que, fundamentalmente, los que van a llegar a atacar y a defenderse sin propuestas, serán Layda y Eliseo, dos candidatos que no tienen propuestas para resolver los problemas del Estado en cuestiones de empleo y seguridad, por ejemplo: me parece que ellos van a ir buscando de qué manera humillan al adversario porque hay carencia de propuestas. En cambio, Christian irá más relajado a plantear sus propuestas que ya ha manifestado en cada una de sus reuniones y que la misma gente está aceptando con agrado”, manifestó el líder perredista, Abraham Bagdadi Estrella, al preguntarle por sus expectativas en el próximo debate a la gubernatura el 7 de mayo del presente año.

“Yo creo que el debate se va a centrar en estos tres candidatos, con los demás ni se van a meter pues no representan ningún peligro, insisto, contra Christian habrá insultos, ofensas, provocaciones y más, pero en fin, esa va a ser la estrategia de Eliseo y Layda.

Estos dos personajes es lo que buscarán en sus segmentos de participación para que les aplauda su gente cercana. Solo irán en busca del aplauso barato”, destacó.

De igual manera, la Diputada panista, Nelly Márquez Zapata, dio su punto de vista respecto al debate de los aspirantes a gobernador: “Pues mira, yo creo que se van a decir de todo unos contra otros y todos contra todos, no ha habido uno que no se pelee con ninguno, entonces, se espera que sea un debate de mucho pleito donde salgan los trapitos al sol.

Desde hace rato estamos observando que se tiran con todo y nadie se enfoca a mostrar propuestas claras como para sacar a Campeche de la pobreza tan grande y el desempleo que existe, solo unos cuantos dicen que ahora si no habrá corrupción y otros señalan que el otro es más corrupto.

La verdad que a la ciudadanía no le interesa, yo lo que he observado en los debates anteriores es que nunca hay gente viéndolos, mejor se esperan al otro día a leer lo que salga en el periódico o en redes sociales, pero realmente no hay ese interés por parte de los campechanos como para estar pendiente de que día es el debate. Considero que solo a la cúpula política le interesará verlo”, dijo.