Deben ciudadanos quedarse en casa

El cierre de calles no es para bloquear hospitales, sino para que la gente acate el llamado de sana distancia y evite salir de sus domicilios

El subsecretario de Seguridad Pública del Estado, José Luis Vadillo Espinosa, desmintió que el cierre de las vialidades sea para entorpecer el acceso a los hospitales de la Isla, sino que son una medida para obligar a los ciudadanos a quedarse en casa y se evite la propagación del Covid-19.

El funcionario aseguró que las disposiciones son resultado de la preocupación del Ejecutivo estatal, Carlos Miguel Aysa González, al ver que muchos ciudadanos siguen renuentes en acatar los llamados de sana distancia y evitar salir a las calles de la Isla.

“Aquí no hay nada del otro mundo, estas medidas solamente son para que los ciudadanos no salgan a las calles, que se mantengan en sus hogares, queremos reforzar la sana distancia y quédate en tu casa”.

“No tiene nada que ver con querer bloquear clínica y hospitales, tampoco se busca ocultar nada a nadie, estas son especulaciones, nosotros no tenemos porqué mentir u ocultar datos, aquí lo que se pretende es dar cumplimiento al distanciamiento social, no se permitirá que la gente salga, son medidas extremas para evitar contagios, solo eso”, dijo.

Recordó que el cierre temporal de las calles 20 por 41, 24 por 37, 24 por 39, 28 por 31, 25-A por 20-A, 22 por 29, 29-A por 22, inicia a partir de las 10 de la noche y la apertura es después de las cinco de la mañana.

“Los cierres de calles serán de manera temporal, no hay cierres definitivos, no hay estado de sitio, no hay toque de queda, no hay una prohibición general de salir a la calle”, finalizó.