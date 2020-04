Decepcionó a los empresarios el informe

El presidente Andrés Manuel López Obrador no cede a las peticiones de los empresarios de prorrogar el pago de impuestos u ofrecer apoyos ante la emergencia

Apenas terminó su perorata, se disparó el precio del dólar a 25.35. La clase empresarial se llevó la mano derecha para taparse los ojos e inclinar la cabeza para demostrar su impotencia. Mientras Andrés Manuel López Obrador daba la espalda a la escolta que tenía la bandera nacional. Vestido de traje negro, camisa blanca y corbata roja, con su fleco caído. El rictus que respaldaban sus palabras para seguir con su narrativa de cuántos empleados va a crear con su programa “Sembrando vida” o con el Tren Maya o con sus demonios encasillados, eran de autosuficiencia.

Desde días antes, el jefe de la 4T ya había dado mensajes que no iba a ceder a las peticiones de los empresarios, respecto a prorrogar el pago de impuestos u ofrecer apoyos ante la Emergencia. Es más, su colaboradora Raquel Buenrostro, Directora del SAT, exigió el pago. Por lo que López Obrador dijo que no íbamos a regresar a los tiempos del neoliberalismo de condonar contribuciones a fuerzas, cuando nadie le pidió tal cosa.

México vive la tormenta perfecta y no se da cuenta el Presidente que necesita de todos. Día a día manda mensajes de ser incontrolable. No se sujeta a lo que su propio gobierno propone que es la reclusión para evitar contagio del Covid-19, pero eso es lo quiere que se sepa, que ni una pandemia lo puede sacar de su terquedad. Se va de Palacio Nacional todos los días. Se inventa eventos en donde un Presidente no tiene nada que hacer, como supervisar los avances de la remodelación de una escuela primaria.

Los precios del petróleo cayeron. El turismo lo pateó desde el primer día que tomó protesta. Por la pandemia en EEUU, no hay trabajo para los paisanos y no hay dinero para enviar. Y tiene a México en la bancarrota.

De forma perversa emitió un decreto cambiando términos, usando el de Emergencia Sanitaria por Causas de Fuerza Mayor, en lugar de Contingencia Sanitaria. Usó la Ley General de Salud en lugar de la Ley Federal del Trabajo y condenó a la Iniciativa Privada a asumir el costo de la pandemia.

Todos tenían la esperanza que el Presidente López Obrador iba a cambiar de opinión y ayer en su anunciado evento en solitario en Palacio Nacional a un país resguardado por órdenes expresas, iba a rectificar el camino pero no. Decepcionó de nuevo. No se salió de su guión. El guión del Foro de São Paulo. Dinero que no es suyo para regalar y destrozar a los generadores de los impuestos. Ni un aliento para rescatar un poco a la figura presidencial o al país. Después de esto, nadie va a respaldarlo en sus dislates. Y las elecciones del Congreso en el 2021 le van a cobrar la factura.