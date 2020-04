Declaración de emergencia sanitaria tiene truco y endosa a la IP carga insostenible

*Indebido y ambiguo el acuerdo del gobierno para declarar la emergencia sanitaria: Sulub *Análisis Jurídico de la expedición del decreto/acuerdo *Ofrece indefensión a empleadores y empleados por la forma de plantear, al únicamente apelar a la Ley General de Salud y no a la Ley Federal del Trabajo *El uso de “EMERGENCIA SANITARIA” y no de “CONTINGENCIA”, general confusión y ambigüedad

El Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), publicado en la noche del lunes 30 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación del 30 de marzo de 2020, ha despertado amplia incertidumbre por la forma en que fue redactada, así como respecto a sus alcances y efectos en materia laboral.

El acuerdo señala en su contenido: “Primero. Se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19)”.

Si bien el acuerdo utiliza en su contenido “emergencia” término que es utilizado en la Ley General de Salud, en materia laboral la Ley Federal del Trabajo la palabra que es utilizada es el de “contingencia sanitaria”.

Asimismo, indebida o ambiguamente al término de emergencia sanitaria le adiciona “por causa de fuerza mayor” que es un supuesto previsto en la fracción I del artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo para la suspensión de las relaciones laborales entre el patrón y el trabajador, ajeno al de suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de continencia sanitaria y que se establece en el propio articulo 427 pero en su fracción IV.

Por lo anterior, en los términos en que se encuentra redactado el acuerdo, jurídicamente y más para efectos laborales, no es claro y provoca incertidumbre.

Frente a lo anterior, los patrones, empresas o centros de trabajo se encuentran ante el dilema de:

a) Si se considera como sinónimo de “contingencia” el término de “emergencia” y que el acuerdo fue emitido por el Secretario de Salud y Presidente del Consejo de Salubridad General, autoridad sanitaria competente, y tal cual se señala en el acuerdo “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor”, los patrones están obligados a tramitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, un procedimiento especial colectivo, para que esta autoridad fije el importe de la indemnización que deberá pagarse al trabajador sin que el monto exceda de un mes de salario. (Artículos 427 fracción I, 429 fracción I y 430 de la Ley Federal del Trabajo)

Para tal caso, habría qué ver si ¿Las Juntas de Conciliación y Arbitraje estarán en funciones y prestando servicios?, y si ¿Estarán listas para recepcionar y tramitar las promociones que se les presenten al respecto?; hay que tener presente en todo caso si la función de las Juntas de Conciliación serán consideradas como función esencial dentro de la administración pública, federal o local; y…

b) Si se hace caso omiso a la expresión de “por causas de fuerza mayor” y considerando en esencia el hecho de la existencia “emergencia o contingencia sanitaria”, en este caso el patrón estaría obligado a pagar una indemnización equivalente solamente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes, y sin necesidad de realizar ningún trámite ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. (Artículo 42 Bis, fracción VII del artículo 427 y fracción IV del artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo)

La comunidad jurídica ha señalado que lo viable técnicamente y de acuerdo a las circunstancias que se viven, es que se aplique lo establecido en la fracción VII del artículo 427 y en la fracción IV del artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, atendiendo a las declaraciones que han realizado en primera instancia el Secretario de Relaciones Exteriores, en la mañanera del martes 31 de marzo por el Presidente de la República y en un video que circula en redes sociales del Subsecretario de Salud, está claro que el Gobierno Federal tiene como intención que los patrones continúen cubriendo las percepciones laborales de forma normal a como lo hacen, con o sin contingencia sanitaria.

Ante tal circunstancia, han existido diversos planteamientos respecto a qué medidas, programas o incentivos ofrecerá e implementara el Gobierno Federal con la finalidad de proteger al trabajador, pero también a la fuente generadora del empleo (patrones, empresas o centros de trabajo), para así hacer frente también al impacto económico que trae como consecuencia la contingencia sanitaria global que se ha hecho presente.

Hasta el momento lo únicamente oficial al haber sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, es el acuerdo de declaración de emergencia; las medidas adicionales, insumos, bienes y servicios esenciales que se dieron a conocer en la conferencia de prensa del lunes 30 de marzo, no dejan de ser meras declaraciones al no haber sido publicadas formalmente en el Diario Oficial de la Federación; asimismo a tono con esas mismas declaraciones no se advierte la intención de que se diseñen e implementen programas, medidas e incentivos que blinden, económicamente y de forma integral, a trabajadores, patrones o empresas, y a la población en general.