Declararse triunfador, es político pero no ilegal si alguien lo cree: Alfredo Cardeña

El declararse vencedor aunque no se dé el conteo definitivo, es un tema evidentemente político, señaló el Presidente del Colegio de la barra de Licenciados en Derecho, Alfredo Cardeña Vázquez. Respecto a que si el hecho de declararse vencedor, sin tener los resultados finales, se sanciona, dijo que no, ya que la ley no lo contempla pero si trae incertidumbre al proceso. Comentó que lo que ocurre es que muchas veces cuando la ventaja se da por el porcentaje de las casillas ya contabilizadas o el número de votantes se denomina tendencia y cuando la tienen a su favor los institutos políticos y los candidatos propiamente, acostumbran a declararse vencedores.

“Luego, esa tendencia se vuelve irreversible, la ventaja o el porcentaje, todo lo que que venga de los políticos, en estos tiempos, lamentablemente genera incertidumbre, lo que tenemos que esperar en la resolución de la autoridad electoral’, declaró el licenciado.

Señaló que tiene que haber una resolución del Consejo y ya en su caso de los tribunales si los partidos o candidatos decidan impugnar por alguna razón que consideren. Reiteró que lo más prudente es esperar para obtener resultados oficiales.

“Esto es un tema político y tratan desde el interior de sus organizaciones mantener el ánimo de este proceso electoral. Actualmente ya terminaron las campañas pero ahora estamos en el proceso post electoral Y qué es lo que estamos viviendo, todo el tema del conteo, las impugnaciones, que en su caso si se interponen será ante el tribunal de la sala Xalapa ya será decisión de cada quien, de cada candidato o de cada partido”, expresó.