Declina Luis García a favor de Va x Campeche

Luis García Hernández declinó a sus aspiraciones de ser gobernador de Campeche, hizo un llamado a que los ciudadanos voten sin miedo, respaldando al candidato de la coalición Va X Campeche (PAN/PRI/PRD), Christian Castro Bello.

Ayer el abanderado de Fuerza por México (FXM) ofreció una conferencia de prensa donde explicó los motivos de su decisión, dijo es personal y exclusiva, por ello, los candidatos del partido rosa a Alcaldías y diputaciones locales seguirán buscando el respaldo popular para sí mismos.

El polémico político, dijo que sus intereses y proyectos personales no pueden estar por encima del interés superior de los campechanos, sobre todo, ahora que está bajo amenaza de ser gobernado por “la avaricia, la corrupción y la simulación que representa Layda Sansores San Román”.

“Tampoco permitiremos que quede claro, que Eliseo Fernández, con su política del miedo, les quite la paz y tranquilidad a los campechanos. De frente al pueblo les digo, mi lucha no ha terminado, y mi causa se fortalece con una decisión que he tomado después de reflexionar y analizar la situación política de seguridad de nuestro estado, es momento de actuar, es momento de la unidad, para defender a nuestro amado Campeche”.

“Ante las amenazas que ciernen sobre Campeche, hoy en las coincidencias de causas, ideas, luchas y propuestas producto de un diálogo de respeto, madurez y sensibilidad, de manera personal, como candidato a la gubernatura del estado por el partido FXM, he decidido apostarle a la unidad con el proyecto que encabeza Christian Castro Bello para darle rumbo, certeza y estabilidad a nuestro estado”, declaró.

García Hernández afirmó que asumirá los costos políticos que su decisión conlleve, al mismo tiempo pidió al candidato del PAN, el PRI y el PRD tomar sus propuestas y sumarse a su proyecto de Gobierno, trayendo para Campeche la tan ansiada justicia petrolera.

Externó que Campeche necesita un Gobierno que brinde estabilidad, ese llegará con un proyecto como el de Castro Bello.

A los campechanos les pidió reflexionar su voto, entender que dar un salto al vacío supondría un daño irreversible para nuestro estado, “no hay otro interés más que defender la paz y construir la prosperidad para los campechanos”.

Tras concluir su mensaje, el ahora ex candidato se retiró sin responder ninguna pregunta.

FUERZA POR MÉXICO APOYA DECISIÓN

El dirigente de FXM, Eduardo Duarte Murillo, dijo que tanto él como la dirigencia nacional de su partido apoyan la decisión tomada por Luis García Hernández, particularmente, coincidió que el mejor proyecto para Campeche es el del candidato aliancista.

Confirmó que sus candidatas y candidatos locales seguirán en la contienda, buscando los votos suficientes para validar su registro como partido político local; sin embargo, no promoverán el voto a favor Christian Castro Bello.

Duarte Murillo confirmó que la decisión de declinar no le fue consultada, pero tampoco habría puesto resistencia al tratarse (repitió) de una decisión enteramente personal.