Defenderemos Calakmul con la propia vida si es necesario: Aysa González

La situación puede generar un estallido social con el vecino Estado de Quintana Roo: Gobernador

Si hay que defender Calakmul hasta con nuestra propia vida, cuenten con un servidor aunque tenga que pedir licencia para ir a luchar en esa franja, manifestó el gobernador Carlos Miguel Aysa González, tras hacer un enérgico llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, “que vean que esta situación no sólo es jurídica, sino es política”, enfatizó y recalcó que puede generar un estallido social con el vecino Estado de Quintana Roo.

Entrevistado al término de la entrega de patrullas y ambulancias, subrayó que este asunto va más allá de quitar un pedazo a Calakmul, “no es a Calakmul, es al territorio campechano, porque ellos nada más tienen jurisdicción, pero el territorio es de cada uno de nosotros, el territorio campechano”.

Puntualizó que el Gobierno del Estado está haciendo la debida defensa jurídica, y en el caso de los alcaldes que han fijado su postura en defensa de nuestra soberanía, significó que “no tienen sangre de atole, están decididos a todo”.

En el sentido que pueda haber cierre de carreteras como advirtieron los presidentes municipales de Calakmul, Hopelchén y Palizada, mencionó puede haber problemas de que no entren productos a Quintana Roo porque el único paso es la Península; pero, aclaró el mandatario que nadie está amenazando a nadie, “lo que sí ahora convoco al Gobierno del Estado y a la sociedad yucateca, que quizás no esté informada, que también le están quitando pedazos a Valladolid y Peto”, porque no se oye esa defensa de parte del gobernador Mauricio Vila, porque también le quieren mutilar territorio.

A pregunta expresa, comentó que ya habló del asunto con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, pero dice que eso lo está viendo el Congreso local.

Refirió que el viernes pasado planteó la situación a la titular de la Secretaría de Gobernación, como encargada de la política interna del país, “me atendió muy bien, tomó cartas, como le dicen los periodistas, cartas en el asunto y estamos trabajando”.

Esta semana, el martes, vamos a visitar al Consejero Jurídico del Presidente para plantearlo; yo estoy haciendo todo lo que tiene que hacer un gobernante que quiere defender a su tierra”, acotó.

Significó que el ánimo de los campechanos en la zona limítrofe es de solidaridad e identidad. No obstante, se mantiene vigilancia permanente para que no haya intromisión de autoridades del vecino Estado de Quintana Roo.

“Yo les convoco a ustedes, también, como periodistas, que nos ayuden a difundir esto; esto no es un juego, perder el patrimonio del Estado no es sencillo”, completó.