Defenderemos Campeche con pasión y entereza: Christian

Los trabajadores de la salud, los jóvenes y las mujeres contarán con Christian Castro Bello para salir adelante, sostuvo el candidato a gobernador durante su recorrido por diversas colonias de Ciudad del Carmen.

El abanderado de la coalición Va X Campeche (PAN/PRI/PRD) afirmó que “es momento de la generación ganadora, la que va a defender su futuro y defenderá a Campeche, por eso, las y los jóvenes serán el motor de mi gobierno y tendrán un lugar privilegiado. Por el contrario, Morena es una moda y poco le importa la juventud”.

Desde la Isla, Christian refrendó que tiene plan y proyecto para ayudar a los jóvenes a emprender un negocio, titularse o mejorar sus oportunidades de desarrollo.

Entre sus propuestas destacan el programa Titúlate, la creación de la Secretaría de la Juventud y el Emprendimiento y Tu Primer Empleo, todas fueron recibidas con agrado por parte de jóvenes que acudieron al encuentro con el candidato.

“No es justo que el dinero sea la diferencia entre un sueño y una realidad, por eso tendrán todo el respaldo de mi gobierno”, afirmó al comprometerse a defender Campeche y el futuro de los jóvenes que desean un mejor porvenir.

Siguió, “con Tú Primer Empleo pagaremos los primeros tres meses de sueldo a las empresas que contraten a jóvenes recién graduados, eliminando el requisito de la experiencia profesional”.

Además, “crearemos el programa Auto-empléate y Equípate, con el que vamos a otorgar créditos de hasta 50 mil pesos a tasa cero sin intereses para jóvenes emprendedores. Daremos apoyos en equipamiento al emprendedor”.

Christian también explicó los alcances del proyecto “Jóvenes del Campo” que subsidiará a jóvenes agrónomos o hijos de campesinos, para tecnificar el agro. “Deporte al Cien”, que otorgará estímulos a deportistas destacados. “Internet en Casa, que subsidiará con un 50 por ciento a estudiantes.

Exhortó a meditar por quién votarán el 6 de junio: “sé que Morena puede estar de moda, pero en el tiempo que llevan Gobernando sólo han demostrado que no están del lado de los jóvenes. A Layda Sansores no le importa el futuro, sólo hablan del pasado porque no tienen propuestas para lo que viene”.

Antes, el abanderado del PRI, PAN y PRD, se reunió con trabajadores de la Salud para escuchar lo que necesitan como sector, sobre todo ante la pandemia que persiste; reconoció al personal por ser pieza clave en la transición y mantención del estado en Semáforo Verde.

De nuevo en la capital carmelita, caminó calles del centro para visitar a los vecinos del lugar y explicar que invirtiendo en mejorar la imagen urbana de barrios tradicionales o zonas consideradas históricas, con mano de obra local, habrá empleo temporal y beneficiará a la actividad turística.

Acompañado de Óscar Rosas González, candidato a la alcaldía de Carmen, entre otros integrantes de la coalición, visitó diferentes colonias, donde dijo que su Gobierno procurará el bienestar de las campechanas, “tendremos, becas y albergues para ellas. En barrios y colonias pondremos Patrulla Mujer Segura, que las cuide”.