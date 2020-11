Definir desde ya quiénes serán candidatas en 2021: INMUJERES

Los partidos políticos que participarán en la elección del 2021 deben definir desde ya en qué municipios o distritos postularán mujeres, dejarlo al final es también un acto de violencia, afirmó Anabel López Sánchez, Directora General para una Vida Libre de Violencia y para la Igualdad Política y Social del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

La funcionaria federal aplaudió la decisión del INE, quien aprobó el denominado 3 de 3 Contra la Violencia de Género, lo que no permitirá que misóginos sean postulados como candidatos.

“La violencia política contra las mujeres es una realidad, celebramos el acuerdo del INE, la reforma de paridad en todo, promovido por feministas, mujeres de distintas Organizaciones Civiles y Partidos Políticos”, dijo.

Con la 3 de 3 Contra la Violencia de Género, se busca evitar que personas con antecedentes de violencia de género, agresores sexuales y deudores alimenticios aparezcan en la boleta electoral del próximo año.

Lamentó que en México, la violencia política contra ellas sea recurrente e inicia desde el registro de candidaturas, tiene mayor auge en las campañas, mientras que en el ejercicio de Gobierno no hay garantías para ninguna.

“En el ejercicio del cargo no tienen posibilidades de ejercer el cargo, no toman decisiones, se les niega información en el ámbito municipal es donde hay mayor incidencia. Tenemos Síndicas que no son Síndicas, no las dejan, las Presidentas Municipales tienen presión para renunciar”, detalló.

Sin conocer el caso de Calakmul donde el Presidente Municipal, Luis Felipe Mora Hernández, fue acusado de violencia política por la Síndica Maricela Flores Moo, se pronunció para trabajar desde los partidos políticos en la eliminación de toda agresión contra ellas.

“Dice el Presidente sí alguien violenta a una mujer, debe ser candidato, pero al bote no a un espacio de representación popular. Esperamos que en los lineamientos los Órganos Estatales sean cuidadosos en las reglas que el INE definió para el proceso federal”, concluyó.