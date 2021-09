“Deja de hacer berrinches Biby y trabaja en equipo”: Pepe Inurreta

Al reiterar que la “batalla electoral” quedó atrás, el Diputado José Inurreta Borges pidió a la Alcaldesa electa de Campeche, Biby Karen Rabelo de la Torre, “ser original”, dejar los berrinches y aceptar el trabajo en equipo que ofrece la Gobernadora Layda Sansores San Román.

El pasado lunes, la titular del Poder Ejecutivo sostuvo una reunión con 12 de los 13 Alcaldes electos a quienes pidió trabajar juntos independiente de colores o partidos, cuidando en todo momento beneficiar a las y los campechanos.

Ayer previó a la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, Inurreta Borges fue cuestionado por esta situación, la calificó de lamentable porque al final los ciudadanos serán quienes salgan perjudicados, “creo que con todo respeto, la Alcaldesa debe trabajar con la Gobernadora”.

A pregunta expresa de que Rabelo de la Torre esté siguiendo el mismo camino que el ex Alcalde Eliseo Fernández Montúfar, quien nunca aceptó coordinarse con los ex gobernadores, provocando una seria deficiencia en los servicios públicos, así como en derechos laborales de los trabajadores, se pronunció porque haya cordura en la próxima presidenta municipal.

“Es lo que le conviene a Campeche, yo le pido que ella sea original, con todo respeto, no tengo nada en contra de ella, sí quiere que la ayude, le ayudo, sí quiere que le apoye, la apoyo, sino no, no pasa nada, pero sí le pido con mucho respeto a la Alcaldesa Rabelo que trabaje en coordinación con la gobernadora Layda Sansores, no es ser arrastrados, lamebotas, ni vendido es pensar en los ciudadanos que esperan resultados”, declaró.

Insistió que una coordinación con el Ejecutivo, permitirá a los Alcaldes responder a las problemáticas que pudieran encontrarse en el camino.

“Vamos a suponer que me siento en mi mecedora y yo soy el Alcalde y llega mi Tesorero y me dice no tenemos para pagar la nómina, no tenemos para bachear, no hay para el alumbrado público y no tenemos para esto y lo otro. La única persona que te pude dar recursos extraordinarios, prestado o en proyectos de coordinación, pues es el Gobierno del Estado”, asentó.

Y agregó, “yo por eso digo que en la política hay que agregarle sentido común, hay que agregarle respeto, civilidad, coordinación, eso no es ser lambiscón, que no se confundan las cosas”.

Inurreta Borges sostuvo que el éxito de los Ayuntamientos los próximos tres años serán en la capacidad de respuesta que den a las demandas ciudadanas; en el caso del Ayuntamiento de Campeche, consideró, han sido tres años perdidos, donde no se trabajó por la gente.

Remarcó que ahora la próxima Alcaldesa tiene en sus manos la posibilidad de marcar diferencia y construir un mejor municipio, donde hay cordialidad y trabajo conjunto con los diversos niveles de Gobierno.