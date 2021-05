Dejamos Morena por inmaduros e improvisados: Campeche Verde

Disolví y rompí rotundamente mi relación con el partido Morena porque no vi la madurez y la solides para tener bases cimentadas y poder desarrollar de un plan, no es posible que improvisen ideas y propuestas que se las sacan de la manga cuando no tienen un sustento”, manifestó Jaime Clara Cruz, Presidente Estatal de la Fundación Campeche Verde, durante una rueda de prensa a la que convocaron para presentar futuros proyectos y hacer pública su renuncia al partido Morena para sumarse al proyecto de Christian Castro Bello.

“Yo no comulgo con que tengas que llegar a un evento político y donde en lugar de presentar propuestas, solo se pongan a generar desacreditaciones, lastimar y maldecir más este Estado de Campeche; ya la gente no quiere escuchar errores, fallas, corrupciones, robos o tranzas, sino quieren soluciones”, recalcó.

El Presidente de la fundación, de manera clara y contundente aseguró que el próximo gobernador de Campeche será el candidato de la alianza PRI, PAN y PRD, Christian Castro Bello; subrayó que es la opción con mejores cualidades y capacidades para el bien de los proyectos que viene trabajando Campeche Verde.