Delito electoral si Layda trajo a Conapesca de campaña

Más de 40 días de campaña llevan los candidatos a la gubernatura de Campeche, por ello, mientras más se acerca el día de la elección más son los rumores que se van destapando por presuntos delitos electorales cometidos los alguno de los aspirantes.

Faltan alrededor de tres semanas para que concluya el periodo de campañas y Layda Sansores no fue la excepción, ya que en un portal de noticias digital del municipio de Carmen se exhibió a la candidata donde presuntamente a través de su nuevo socio, el huachicolero Laureano Ceballos Fuentes, trajeron a escondidas al nuevo titular de la CONAPESCA, Octavio Almada Palafox, para promover el voto entre los pescadores ribereños y de altura, cuando gracias a su negligencia e incapacidad, no solo provocaron que Estados Unidos embargara el camarón mexicano sino que no existan apoyos para el diesel marino y México esté perdiendo 257 millones de dólares en detrimento de las miles de familias que dependen de la actividad.

La intervención del titular en la campaña de Layda estaría desatando un delito electoral, sin embargo, sería una estrategia desesperada para volver a ganar la confianza de los electores campechanos, pues recordemos que a finales del mes de abril Sansores San Román tuvo un encuentro con pescadores en la cancha del poblado de Lerma, donde fue evidente que la poca respuesta de estos se le estaría dando la espalda a la aspirante por la gubernatura de Campeche. Durante este mitin Layda aprovecho para exponer las propuestas que tiene para el sector pesquero, sin embargo, los mismos asistentes criticaban que había más presencia de personas que conforman su equipo de trabajo que propios pescadores.

Con ello se confirmaba el nulo respaldo de uno de los sectores más importantes del Estado, pues ante la falta de subsidios de los combustibles, han decidido apoyar a quienes no los han lacerado con el incremento constante de los energéticos, lo que afecta el buen desempeño de sus labores cotidianas.