Delitos graves de Eliseo con el “pollogate”: Flores Pacheco

Fernández Montúfar desvió recursos para Biby Rabelo o compró facturas

Eliseo Fernández Montúfar solo tiene dos opciones en el escándalo por la compra y venta de pollos y son que fueron vendidos en el mercadito de la Diputada Biby Karen Rabelo de la Torre o bien, compró facturas falsas y se embolsó el dinero, opinó Flores Pacheco. Para el Coordinador parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, las dos opciones son delitos graves que evidencian las prácticas corruptas de un gobernante que solo piensa en él y sus ambiciones de ser gobernador.

Dijo que el partido Morena hará las denuncias correspondientes, tras lo cual Fernández solo podrá hacer dos cosas, demostrar que los datos sacados de la Unidad de Transparencia son falsos, o bien aceptar la responsabilidad en el uso indebido de recursos.

“Hace unos días la maestra Patricia León sacó información de que se solicitó nuevamente por Transparencia y ya bloquearon la información ¿Qué quiere decir? reservaron por cinco años la información porque saben que cometieron un delito y que tienen que ocultar algo”, declaró. Y agregó, “la Diputada, el Alcalde o quienes resulten responsables que no se escondan, que den la cara, que digan sí esa información no es real, pero sí es verdad que atiendan las consecuencias, no quieran vernos la cara a los ciudadanos campechanos”.

Recordó que sin importar que la Diputada Rabelo aún este en funciones o el otro haya abandonado su encomienda, nadie estará por encima de la Ley; recordó que ninguna persona tiene fuero ni podrá rehuir a sus responsabilidades ante la Ley.

Acusó un uso indebido de la Ley de Transparencia para esconder lo que es evidente: la compra y reventa de pollos, o bien la adquisición de facturas falsas para justificar un desvío de recursos considerables.

“Las pruebas son contundentes, las pruebas salieron del Ayuntamiento, de la Comisión de Transparencia, no es posible que el principio sí dieron la información y ahora la ocultan por cinco años, quieren ocultar la información porque cometieron actos que son delitos, situaciones que no son honestas. Invitó al Alcalde a que dé la cara, que explique la verdad”, finalizó.