Denuncian abuso por incremento en precios de tanques de oxígeno

La alta demanda de pacientes con Covid con la necesidad de utilizar oxigeno medicinal, ha provocado que los costos de tanques de oxigeno se eleven, demostrando el abuso de las empresas hacia los ciudadanos

Las empresas como Infra han lucrado en medio de la pandemia que se vive, la alta demanda de pacientes con Covid con la necesidad de utilizar oxígeno medicinal, ha provocado que los costos se eleven, además que se exijan pagos que superan la situación económica que se vive y también se atropellen los derechos de los ciudadanos, quienes denuncian a la empresa que hoy aprovecha el coronavirus para subir sus ventas.

Doña Evangelina Lara Pacheco denunció que fue víctima como familiar de un paciente Covid 19, como fue su esposo, que requirió de los servicios de Infra del Sur para poder adquirir tanque de oxígeno medicinal, pero nunca se imaginó que viviría un calvario, pues el trato por parte del personal y la empresa es inhumano.

“Hasta llorar me hicieron, en verdad no hay tantita humanidad por parte de estas personas, todo es dinero y caro, les subieron el precio a sus servicios y te piden garantías sin opciones como es el pago de tarjetas y todo es en efectivo, ahora quiero me reembolsen mi depósito y tengo que esperar una semana para que lo regresen”, subrayó la mujer con lágrimas en los ojos.

Dijo sentir impotencia, pues uno vive la necesidad de la salud de un familiar que requiere del oxígeno y la empresa si no le pagas la garantía en ese momento no te entregan el tanque, por lo que pidió a las autoridades regularizar este tipo de negocios, que no permitan que abusen de los ciudadanos en estos tiempos tan difíciles por la pandemia.