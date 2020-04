Denuncian otro abuso de la CFE en Carmen

Vecina de la colonia Tierra y Libertad asegura que pese a que ya pagó sus recibos, ahora la empresa le notifica que tiene una deuda de mayo del año pasado y si no paga la amenazan con cortarle el servicio

Tremenda sorpresa se llevó la ciudadana Erika del Carmen Sánchez Simota, vecina de la colonia Tierra y Libertad, cuando recibió una notificación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)

que le exige el pago de un supuesto adeudo de mayo de 2019 con la amenaza de que si no salda le cortarán la luz de manera definitiva.

“Yo vivo en Tierra y Libertad, tuve un problema con mi medidor, era de tarjeta. Me acuerdo que era para junio, me lo cambiaron, de ahí comenzó a venir muy alta la luz y ahorita sale la Comisión con que debo 490 watts y en mis recibos tengo todo pagado y no tengo corte de luz y me amenazan que si no pago me van a cortar el servicio”, aseveró.

“Yo no estoy conforme con pagar esa supuesta deuda si ya está pagada, cómo va a ser posible que debo mayo de 2019, yo no estoy de acuerdo de pagar porque ya pagué, si debo soy consciente y pago pero no debo nada, ese es mi enojo”.

También expuso que el personal de la CFE la amenazó que independientemente de la queja que interponga en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), tendrá que pagar, por lo que advirtió que será una obligación.

“No entiendo porqué razón hasta ahorita salen con que debo esa cantidad, tengo que pagar dos mil pesos, estoy segura que ya pagué y ellos me están robando, así como estamos en la crisis que estamos no tengo forma de pagar, cómo puedo hacer porque no tarda y viene otro recibo para el 12 o 13 llega el otro recibo”, finalizó.