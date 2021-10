Denuncian penalmente a ex directora de Kobén

Mario Alejandro Domínguez Aragón, víctima de agresiones dentro del Cereso de San Francisco Kobén, acudió el día de ayer a la Fiscalía General del Estado (FGECAM) a interponer formal denuncia en contra de quien resulte responsable por los delitos de extorsión, abuso de autoridad, lesiones calificadas y tortura.

Cabe mencionar que Domínguez Aragón, inmediatamente de quedar libre tras un mes recluido en el penal, acudió a la FGECAM a denunciar a la ex Directora Claudia Góngora Rosado, sin embargo, al no presentar pruebas que justificaran lo acusado su denuncia no había procedido, por lo que en seguimiento de las sospechas levantadas se mostró públicamente un video donde se observan dichas agresiones antes mencionadas.

Es por ello, que la víctima decidió volver a la Fiscalía para denunciar nuevamente a todas las personas identificadas que participaron en la agresión de los reos, por lo que se integra una carpeta de investigación con videos y pruebas contra esos servidores públicos.

“En ese momento, custodios armados con bates me jalaron del pelo y me sacaron, ya después pueden juzgar ustedes mismos por un video que salió a la luz donde me están pateando, zapateando y demás.

Internamente tengo lesiones en el estómago, moretones en las piernas, una uña arrancada, un dedo casi fracturado, las psicológicas un experto las hará saber. El día 9 de julio yo salí en libertad mediante una sentencia absolutoria que de hecho si me hubieran matado durante las agresiones ya no se iba a resolver mi asunto ni nada.

Desafortunadamente ese día bajaron diversos internos estando entre ellos y nos tocó la de perder, pasaron primero por nosotros y la demás gente al ver que eran los siguientes en pasarse manifestaron dentro del penal, anteriormente ya habían pasado estas agresiones, pero no tan fuertes, mayormente verbales.

Dentro de Kobén hay mucho maltrato psicológico, la última Directora siempre estaba rompiendo todas las reglas. En nuestra alimentación nos daban solo un poco de café, pan duro y comida pésima. Sabemos que no es un hotel, pero así hay gente como yo que nada más está de paso por que la justicia así es en Campeche”, dijo.