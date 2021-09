Denuncian pésima atención y escasez de medicinas en hospitales de Pemex

Ante cualquier urgencia o tratamiento se tardan hasta seis o siete meses, hay demasiado abandono médico desde hace 10 años a nivel nacional, ante falta de surtimiento médico

De acuerdo a la situación que atraviesan los jubilados en el sector de salud de Petróleos Mexicanos (PEMEX), se pide mandar una solicitud al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y al director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, ya que se atraviesa por momentos difíciles ante la atención médica.

“No me es para nada agradable que un ingeniero agrónomo sea director de Pemex, es por eso que está fallando mucho Petróleos Mexicanos, en este momento se está pasando por momentos difíciles en la atención médica y no temo a represalias de la administración, pero tenemos una farmacia vacía, tenemos una atención médica en donde para una cirugía se carece de todo” comentó el ex regidor panista, Víctor Celestino Del Carmen Espadas López.

En Ciudad del Carmen, como en Villahermosa y México, para cualquier urgencia o tratamiento se tardan hasta seis o siete meses, hay demasiado abandono médico desde hace 10 años a nivel nacional, ante falta de surtimiento médico.

En ocasiones a los trabajadores se les mandan hasta la Ciudad de México, en cuestión de que haya alguien padeciendo cáncer a en etapa del uno al 3, se le manda a Villahermosa o México, ya que la atención no es inmediata.