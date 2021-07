Denuncian que negocios no respetan protocolos Covid

Sondeo

Al hacer estas preguntas: ¿Cree usted que los negocios y servicios sí están implementando y respetando las reglas?, ¿Cuando un negocio no usa los protocolos de salud contra el Covid, compra usted ahí?, ¿Ha denunciado usted a algún negocio que no use los protocolos de salud?, ¿Cree usted que la sociedad sí está reaccionando a las indicaciones de Salud respecto a los cuidados para no contagiarse?

Los entrevistados coinciden en que en los negocios no se respetan las reglas y medidas para evitar contagios de Covid, por necesidad aunque el negocio no cumpla con las medidas si compran y no han denunciado negocios que no cumplan con el protocolo de salud.

Ana Herrera dijo: Muy poco casi no respetan las medidas, si tengo la necesidad o es el único lugar donde puedo adquirir las cosas sí, no he denunciado ningún negocio, algunos si se cuidan no todos como debería ser.

Genaro Torres respondió: No se cuidan, si tengo que comprar si pero con cuidado, no he denunciado, no las personas no se cuidan.

Sharon Hernández contestó: Yo pensaría que algunos sí y otros no, sobre todo, por zonas respetan las medidas, si hay necesidad sí compro, si lo puedo evitar no, no he denunciado, no respetan la gente no se cuida.

Demetrio Herrera dijo: No se cuidan, no entro, hasta ahorita no he denunciado a nadie, si un poco pero no como se debería.

Cándido Pech Chávez respondió: Yo creo que sí, no porque deben estar en regla todo en los negocios, no porque casi no salgo, me la paso encerrado en mi casita, ahorita con lo que está pasando todo mundo está alerta y creo que sí se cuidan.

Astrid Inés López contestó: No, si es el único que vende lo que busco, si compro ahí, no sabía que se pueden denunciar, tristemente no, hay mucha gente fuera de su casa, haciendo eventos.