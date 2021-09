Denuncian que no hay medicamento de hemodiálisis en el IMSS

El señor Francisco Puc Queb es uno de los pacientes con hemodiálisis adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que recibe su terapia en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria número 14 (UMAA) en Campeche, no obstante, asegura que desde hace dos meses el instituto no le ha surtido el medicamento completo para su tratamiento, y peor aún, en la clínica no cuentan con los insumos para la terapéutica de reemplazo de la función renal.

“Nosotros consideramos una injusticia lo que están haciendo en contra de nosotros, porque esta es una institución grande en todo el país se debe preservar sobre todo la salud que es lo que se persigue aquí. Hoy venimos a nuestro tratamiento y resulta que dicen que no existen insumos para hacer el tratamiento de hemodiálisis, lo cual consideramos que es injusto porque independientemente que somos gente de una enfermedad terminal somos gente asegurada, yo he pagado por 40 años mi seguro como para que el servicio no me lo den”, dijo.

El anterior caso que se suma al de la señora Adriana Brito, quien aparte de resultar afectada con el desabasto de medicamentos, igual reconoce el mal trato de muchas personas que laboran en el UMAA #14.

“En nombre de todos nuestros compañeros y de todos los turnos, solicitamos a quien nos pueda ayudar a que se vea la atención que no se está dando, siempre que hay un problema que no hay agua, que no hay luz, en esta ocasión no hay medicamento.

Estuvimos semanas sin doctor, no es justo que siendo pacientes con una enfermedad tan delicada como es la insuficiencia renal y estamos en una etapa terminal nos abandonen de esta manera, podemos estar un día o dos y resistir sin tratamiento, pero del lunes al viernes que nos están solicitando regresar, a ver si consiguen el tratamiento, ya es una semana.

Hay compañeros que pueden resistir unos días, pero hay otros que por más que uno se cuide las toxinas nos hacen mucho daño”, mencionó.