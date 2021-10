Denuncias en el Issste por falta de medicamentos

No cesan las denuncias contra la Clínica Hospital “Dr. Patricio Trueba de Regil”, pues tan solo la semana pasada un grupo de derechohabientes de arremolinaron en la puerta para expresar su inconformidad por el recorte de citas en el área de Medicina Familiar, ya que desde el inicio de la pandemia se limitó la atención a solo 20 pacientes, y, por si fuera poco, actualmente se tomó la decisión de atender solo a los primeros 4 de la fila.

De la misma manera, el día de ayer el señor Javier de Jesús Acuña Pereyra, de 64 años de edad, solicitó a los medios de comunicación al salir de su consulta en la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en la ciudad de Campeche para denunciar que ya no solo es la falta de medicamentos y de citas lo que aqueja a muchos derechohabientes, sino que ahora hasta la falta de insumos de oficina entorpece el trabajo de todo el personal médico.

“El día de hoy yo tenía mi consulta con el médico familiar, yo soy una persona diabética e hipertensa, por lo tanto, cada mes vengo al ISSSTE a buscar mi medicamento, pero la clínica ya llegó hasta un extremo que hoy fue el colmo de los colmos, y no solo porque nunca me dan mi medicamento completo, ya que siempre no hay de uno o no hay el otro, pero uno lo va solventando porque la salud no tiene precio.

Sin embargo, hoy fui a mi consulta y resulta que ahora a los doctores ya no le dan su block de recetas, sino ahora son impresas, es decir, ellos hacen la receta en la computadora y la imprimen, pero fue el colmo que no había tóner para imprimir la receta y me hicieron esperar varias horas para poder entregarme mi prescripción médica, pero por cuestiones personales no pude esperar más, ya que nunca llegó el tóner y por lo mismo estaba la gente amontonada y enojada.

Ya no es posible que la institución no tenga ni para comprar un tóner o que la dirección o los jefes no tengan pendientes que ya cambiaron un sistema de atención. Pido a las autoridades que tomen cartas en el asunto porque finalmente es un servicio que a nosotros como trabajadores nos cuesta, no nos lo regalan”, mencionó.