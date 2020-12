Derrapa en una moto y se fractura el tobillo

Un motociclista terminó con una presunta fractura, después de lesionarse en un accidente donde el guiador del biciclo al estar supuestamente ebrio decidió abandonarlo a mitad de la carretera Antigua a Mérida. Los hechos ocurrieron a las 23:50 horas, cuando ciudadanos observaron a dos sujetos circulaban a bordo de una motocicleta sobre la referida carretera entre Álvaro Obregón, los cuales transitaban a exceso de velocidad, donde atestiguaron cuando la pareja derrapaba.

Uno de los sujetos el cual iba como pasajero terminó tendido a mitad de la arteria, pero al querer auxiliarlo el conductor de la moto rápidamente se incorporó y huyó del lugar dejando a su compañero abandonado, el cual se quejaba de fuertes dolores en el tobillo izquierdo.

Ante el hecho dieron aviso al número de emergencias, llegando elementos viales quienes resguardaron al accidentado para evitar que sea atropellado, posteriormente paramédicos de la Cruz Roja a su llegada intentaron estabilizar al afectado pero derivado a su posible fractura tuvo que ser llevado al primer hospital de esta ciudad.

Por su parte la víctima argumentó que su amigo lo dejó, pero al no existir una característica de la moto no se montó una búsqueda en el sector señalando que el guiador estaba bajo los influjos del alcohol, mientras el hecho no fue turnado ante ninguna instancia de seguridad.