Desabasto de medicinas en el Hospital de Pemex

Cada día es más grave la falta de medicamentos, lo que es preocupante debido al incremento de casos de Covid, asegura jubilado

El obrero jubilado Olaf Zubieta Ortiz, denunció que continúa el desabasto de medicamentos en el Hospital de Petróleos Mexicanos (Pemex), hecho que preocupa ante el incremento de los casos de Covid-19.

“Este es un problema que ha permeado por muchos años, ahorita dicen que ya otra vez esta fuerte lo del Covid y ni en el hospital que está por el Camarón ni el de Santa Rita tienen medicamentos, en mi caso yo mensualmente debo recibir unos medicamentos y me citan a una hora, yo trató de llegar temprano y a la hora que me toca me dicen que no hay”, expuso.

Exhortó a las autoridades del nosocomio a que atiendan cuanto antes esta problemática, de lo contrario recurrirán a medidas de presión extremas como manifestarse a las puertas de estos centros médicos, pues consideran injusto que no haya abasto de medicamentos.

No solo es este problema, mencionó, también hay una mala administración de la infraestructura, pues los climas se encuentran en mal estado desde hace varios días, lo que provoca un fuerte calor que es insoportable para todos en el interior del centro.

“Ojalá y nos hagan caso, no queremos tomar medidas extremas porque estamos sufriendo mucho, con todo lo que nos siguen descontando y lo que le descuentan a los otros trabajadores es para que tuvieran un hospital en excelentes condiciones, es lamentable este hecho, porque por esta situación mucha gente podría morir”, finalizó.