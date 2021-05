Desacuerdo con la marginación política de los grupos LGBTT

Sondeo

Grupos sociales como el LGBT no tienen candidatos, ni han tenido Diputados, ni áreas de gobierno para ejecución de políticas públicas al respecto, al hacer el sondeo los entrevistados coinciden en que todos tenemos derecho a un cargo público por nuestras capacidades, no por preferencias personales.

Con las siguientes preguntas: ¿Está usted de acuerdo en que se siga marginando a ciudadanos para no acceder a candidaturas o cargos públicos por censura a sus preferencias personales?, ¿Cree usted que mejoraría la relación social si los partidos accedieran a postular a candidatos (as) de grupos vulnerables por sus preferencias como LGBTT y por qué?, ¿Por qué cree usted que no han accedido los partidos políticos a abrir más puertas a los grupos LGBTT a las candidaturas, por miedo o por discriminación o por conservadurismo o por ignorancia?

Martha Jiménez dijo: no estoy de acuerdo creo que todos tienen derecho a una candidatura o cargo público, siempre y cuando cumplan los requisitos o normas establecidos, pero considero que la preferencia sexual no es determinante de exclusión, debemos aprender a convivir con naturalidad con cualquier persona, creo que no han accedido porque no hay candidatos con estas características.

José Manuel Pérez respondió que no está de acuerdo en que se siga marginando a las personas de la comunidad LGBT, si mejoraría, ya que son grupos que los partidos y en general los políticos siempre dejan en el olvido, es más bien por conservadurismo y la ferviente mentalidad cerrada de los mismos.

Miguel Chi contestó que estoy de acuerdo con que no les brinden esas opciones, por lo general son muy buena onda pero definitivamente por su desorden no creo que sea adecuado para los cargos de elección popular.

Karla Ascencio dijo: No estoy de acuerdo, si mejoraría mucho el movimiento LGBT necesita que algún político de verdad muestre apoye a su comunidad y que mejor que sentirse representado con un candidato que de verdad sea parte del movimiento, pienso que va de la mano la ignorancia, discriminación y la mente conservadora.

Rosario Barrera contestó: No estoy de acuerdo, claro que mejorarían por qué ya hay gente LGBT preparados y con la sensibilidad para ejercer distintos cargos, más que nada por doble moral y por temor a que la población LGBT demuestre la capacidad y les quite espacios ocupados por heteros.

Abraham Cab Saravia respondió que no está de acuerdo, no deben puesto que tener un cargo es un trabajo y se contrata por su capacidades en el puesto no por sus preferencias, mientras hagan su trabajo no importa sus preferencias es muy aparte, es ignorancia más que nada, pues se vive en una sociedad que vivimos de apariencias y no capacidades.