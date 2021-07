Desacuerdo por falta de apoyo del gobierno federal por aumento en tortillas

Sondeo

Al hacer estas preguntas: ¿Está usted de acuerdo en que los fabricantes de tortillas aumenten el precio del producto?, ¿Es justificado ante el aumento del gas y del grano por mal manejo del Gobierno Federal?, ¿No queda más que aguantarse y comer menos o qué solución propone?, Todo ya subió de precio y cada día rinde menos el dinero y con riesgo de perder empleo por Covid ¿está usted de acuerdo o conforme?, ¿Qué puede usted proponer para evitar más daño económico?

Los entrevistados coinciden en no estar de acuerdo con el aumento del precio de la tortilla y de la falta de apoyo por parte del Gobierno Federal.

Ulises Toledo dijo: No estoy de acuerdo, es un golpe para la economía campechana, es un incremento injustificado, se necesita buscar subsidio federal para apoyar a los empresarios, la situación económica de la capital está afectada fuertemente por la pandemia, el desempleo ha aumentado un 80% y la alimentación de la familia es la más afectada, desafortunadamente Campeche es una ciudad donde la economía depende del gobierno estatal, no hay empresas que quieran invertir en nuestro estado y las pocas se ven afectadas por la burocracia actual, necesitamos invitar a empresas que quieran invertir en nuestro estado.

Gabriel Pech respondió: No estoy de acuerdo, no es justificado, propongo que haya mayor presupuesto a productores locales, estoy inconforme, me gustaría que haya mayores oportunidades de empleo.

Gilberto Rodríguez contestó: No estoy de acuerdo pero de algo tienen que levantar su negocio, no pero se debe a toda la corrupción, no aguantarse el gobierno debe gestionar más apoyo al campo, no estoy de acuerdo ni conforme, debemos tomar nuestras propias medidas económicas.

Carlos Catzin dijo: Los precios de todo aumentan según la inflación provocada por el mal manejo de cualquier gobierno, la balanza comercial nacional siempre golpeará el bolsillo de los que menos tenemos y más impuestos pagamos, cada nación tiene al gobierno que se merece mientras los gobernados no se dediquen a realmente ponerle un alto al gobierno porque quejarse cualquiera lo hace, es imposible estar de acuerdo cuanto que “La austeridad gubernamental” solo la vive el ciudadano común y no quienes gobiernan, hay que cambiar de gobierno por uno que si haya estudiado realmente y no por uno que solo ganó por populismo e inconformismo de los que menos conocen de política.

Silvia Vega contestó: No estoy de acuerdo, de que es justificado si porque si sube el precio del petróleo tiene que subir el gas y la gasolina, pero de que es justo no, que ya no le suban a los precios para que se puedan comprar los alimentos, no estoy de acuerdo, propongo que haya más fuentes de trabajo y que ya no le suban más a los precios.

Ernesto Sánchez respondió: No estoy de acuerdo, de cierta forma si es justificado, por el momento no encuentro solución, no estoy conforme debería haber una forma en que el gobierno subsidie.