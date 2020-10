Desafortunada decisión de la SCJN: Barra de Abogados

El Presidente de la Barra de Abogados en Campeche, José Alfredo Cardeña Velázquez, calificó como desafortunada la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre la consulta pública para enjuiciar a ex presidentes, solicitada por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista, dijo que el principio básico de cualquier Ley o Constitución es que se debe entender la manera de cómo fue redactada, por lo que la persecución de los delitos no está sujeto a ninguna consulta, sea cual fuera el origen.

“Lo que se pretende es que se le pregunte al pueblo si se puede someter a un proceso a los ex presidentes y ese acto es contra la propia Constitución porque esta establece que la persecución de los delitos, su investigación le corresponde a la Fiscalía, entonces, no hay razón alguna para realizar alguna consulta pública, si existe o existió algún acto de corrupción deberá de ser procesado ante las reglas establecidas por la propia Constitución”, dijo.

Mencionó que el gremio de abogados se duele ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia, ya que si se desea juzgar a alguien se deberá de recurrir a una consulta, sin embargo, dejó en claro que no es dejar de lado a los corruptos, pero esta la ley no se encuentra sujeta a ninguna consulta popular.

Añadió que la modificación básica que hizo la SCJN es que la quitó de lo particular y la pasó a su forma general, lo cual a todas luces parece una estrategia política para que pudiera pasar.

“La corte se politizó y no decimos que en el pasado se hizo o no, esa parte no nos toca a nosotros, pero si en lo particular este asunto se ve muy manipulado y politizado”, expresó.

El Presidente de la Barra de Abogados subrayó que bajo la perspectiva del gremio esta consulta es anti constitucional, ya que se sometió a una consulta popular para juzgar a alguien, es decir, ahora para juzgar a una persona común se deberá de recurrir a una consulta pública.