Desaparecer “súperdelegados”, otra ocurrencia de Amlo: Toledo Zamora

Luego de que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunciara que las figuras de los “súperdelegados” desaparecen para dar paso al trato directo con los gobernadores, la Diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Karla Toledo Zamora, calificó dicha instrucción como una ocurrencia más del Ejecutivo nacional.

“Creo que todo lo que hemos visto a lo largo de estos tres años han sido puras ocurrencias de parte del Gobierno Federal, esto de los súperdelegados es una más”.

Criticó que este tipo de mecanismos donde se carece de protocolos y de lineamientos de operación, de manuales para sustentar funciones, canales o reglas de trabajo, son característicos de López Obrador quien parece juega a gobernar un país, sin medir consecuencias y tomando decisiones a la ligera.

“Desde el momento que se han hecho programas existenciales donde las reglas de operación no son claras, donde no hay transparencias, donde no hay mediciones, si realmente como políticas públicas están funcionando, el Presidente ha mostrado una falta de respeto y de hacer las cosas bien”.

Enfatizó que las nuevas instrucciones que hoy giran son “a modo”, ya que “generalmente todo lo que hace es a ocurrencia y creo que esta a la vista de todos los mexicanos”.

Le apostó a que el Ejecutivo nacional se reivindique y analice mejor sus decisiones, mismas que no puede estar cambiando conforme quiera o desee, pues “gobernar no son gustos de hoy pero mañana no, son de tomar decisiones bajo análisis y escrutinio para conocer que no habrán resultados negativos para los mexicanos”.