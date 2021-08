Desaprueban ciudadanos negativa de Amlo para vacunar a niños contra el Covid

Sondeo

¿Está usted de acuerdo que el Presidente AMLO se niegue a que vacunen a los niños contra el Covid porque es gasto innecesario?

Los entrevistados desaprueban esta negativa del Presidente López Obrador.

Jorge Luis Aguilar dijo: No estoy de acuerdo con la negativa del Presidente AMLO al hecho de vacunar a los niños contra el Covid, no lo veo como un gasto innecesario, sino como una verdadera acción de las autoridades para preservar la vida humana, la especie humana. Lo anterior lo sustento en una sola consideración y presentada en modo pregunta ¿Por qué vacunar a los otros grupos de edades en nuestro país y no a los niños?, ¿qué movió a las autoridades para vacunar primero a los adultos mayores, seguido de los adultos, maestros, personal de primera línea en el área de salud, los jóvenes que están próximos a la vacuna?; y ¿qué razón para dejar a la “suerte” a los niños?. La mención propia del Presidente a decir que sería un gasto innecesario a que se atribuye, a que son inmunes al virus, a que pueden presentar sintomatologías leves y menos complicadas, el decir “innecesario” tiene que justificarse la razón de esa atribución bajo esa palabra, dejarla sola así, es irreverente.

Amaya Gómez respondió: Estoy en desacuerdo, los niños también son vulnerables a la enfermedad y merecen recibir la vacuna.

Rosa Palma contestó: No creo que sea un gasto innecesario ya que la nueva cepa está afectando igual a niños, a lo mejor es el temor de que es muy fuerte para ellos, por eso no están aplicando a niños, podría afectar en lugar de ayudar, para que permita que vacunen a mis hijas primero debe haber un vacuna para ellas.

Ángel Segura dijo: No estoy de acuerdo, se deberían vacunar a todos.

Claudia Cuevas respondió: No ha mencionado nada que yo sepa, además, cuidando a los adultos evita que se contagie los niños por el hecho que los adultos se exponen más, la taza de niños es muy baja y menos probable siempre y cuando se cuiden los adultos.

David Pech contestó: No, no estoy de acuerdo se debe vacunar a todos.