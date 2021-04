Desaprueban uso de dinero supuestamente ilícito en campaña de Eliseo

Sondeo

Campechanos reprueban hacer campaña con dinero ilícito. Hay acusaciones muy serias contra Elíseo por el gasto de más de tres millones de pesos diarios y lo acusan de usar dinero ilícito.

En opinión de los campechanos sobre esto coinciden en no confiar su voto en un candidato que financia su campaña con dinero sospechoso. Al hacer éstas preguntas ¿Está usted de acuerdo en que un candidato como Elíseo use (Según acusaciones) dinero sospechoso para financiar su campaña? y ¿Votaría usted por alguien que supuestamente usa dinero sospechoso para hacer campaña por la gubernatura?

Jorge Tamayo respondió que no está de acuerdo y que por supuesto que no votaría por él.

Pablo Mass dijo que no está de acuerdo y claro que no votaría por él.

Fernando Bastarrachea respondió que está mal, que no debería ser así, pero que si votaría por él.

Francisco Rubén Duarte Gamboa dijo claro que no estoy de acuerdo, aunque hay que ser honesto no se al cien por ciento si las acusaciones sean ciertas, y no votaría por él.

Gabriela Chan González contestó que no está de acuerdo y que tiene bien claro por quién va a votar.