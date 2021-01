Desarraigada no debe prosperar en Campeche: Lorena Piñón

La alianza “Va por Campeche” no permitirá que una candidata desarraigada prospere en Campeche, reafirmó la Secretaria de Gestión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lorena Piñón Rivera, en su visita al Estado.

Entrevistada en el Aeropuerto Internacional de la ciudad, manifestó estar muy contenta que en la entidad se consolidara la alianza entre el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Alguien que no es prácticamente campechano que desde hace muchos años no está aquí, no tiene nada que hacer. Yo creo que debemos dar continuidad al trabajo que se está realizando y la verdad lo principal es que estamos felices por esta gran alianza y coalición que se está llevando a cabo en el Estado”, manifestó.

Aunque no quiso mencionar el nombre de Layda Sansores Sanromán, dijo que el motivo de su visita es para reunirse con los Secretarios de Gestión Social de los trece municipios de Campeche, para reconocer el trabajo que están realizando respaldados por la dirigencia estatal del PRI.

“Gracias a los concesos, gracias al gran trabajo que está realizando la dirigencia estatal, es que se está construyendo una gran alianza y estamos muy felices. Tenemos un gran campechano que dirige a nuestro partido y motiva a seguir adelante y como las victorias que acaban de pasar en Coahuila e Hidalgo son un ejemplo para nosotros y así seguiremos haciéndolo”, señaló.

Por último, subrayó que en Campeche hay priistas valiosos que podrían encabezar esta coalición y dar el triunfo en las próximas elecciones.