“Desbandadas” en partidos ya no causan escándalos: Nelly Márquez

La Diputada panista Nelly Márquez Zapata aseguró que los movimientos sobre “desbandadas” hace algunos años causaban mucho ruido, pero actualmente ya no es tan escandaloso, pues es más usual que se den estas formas. Comentó que el dejar un partido y pasar a otro, se ha convertido en una práctica común para muchos de aquellos que militan en los institutos políticos.

“Como Layda, estuvo en el PRI, PRD, PT y ahora está en Morena no pasa ya nada, creo también depende de quién se va, como está su operación en el partido, en fin, creo que son una serie de factores que ya no determinan a los partidos, lo que, si es que estos, todos están muy desgatados y tienen una muy mala imagen ante la ciudadanía”, dijo.

Indicó que, con todas estas acciones, en las siguientes elecciones como en las pasadas, se votará más por la persona que por un partido. Dijo que la gran mayoría de los partidos cuentan con una mala imagen, pues no hay quien se salve de videos, desbandadas y un sinfín se situaciones que haga que la gente ya no crea en ellos. “La gente vota por la persona, si te suma el partido, pero realmente es por la persona, en México se tienen trece partidos más los que se vayan a formar y te aseguro que la gente no sabe cuántos hay ni como se llaman todos” dijo.

“Se tiene que participar en la votación de las siguientes elecciones, pues de esta manera ganará quién tenga la aceptación de la mayoría, sin embargo, si no se vota se pierde la posibilidad de elegir incluso el derecho de opinar más adelante”, concluyó.