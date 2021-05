Desbordados los bots de Moci y Morena en guerra de comentarios

Con acusaciones mutuas Layda y Eliseo tratan de dirimir sus pleitos y denuncias

En redes sociales se desbordaron los bots de Eliseo Fernández Montúfar y de Layda Sansores San Román, cada uno defendiendo a su candidato tras la publicación del video evidenciando que las escaleras eléctricas que mandó a hacer Layda en Álvaro Obregón no funcionaban; y Layda acusándolo de ser un mentiroso en un video publicado en su página de Facebook en respuesta del primer material.

Como era de esperarse decenas de comentarios se registraron en el video que cada uno compartió en su plataforma social, ensalzando a quien correspondiera, aplaudiendo la “valentía” de Eliseo por mostrar la obra elefante blanco de la morenista; y a esta resaltándola como una mujer inspiradora y luchadora incansable.

Los simpatizantes de Eliseo Fernández no se cansaron postear que “estamos con usted Eliseo”, “Soy de la Ciudad de México, puedo decir con toda seguridad que Layda ha sido de las peores alcaldesas”, “el campeón, no más”, “todo el municipio de Campeche está mejor con Eliseo”, “Eliseo seguro será el cambio total en Campeche”, entre otros.

Por otra parte, partidarios a Layda Sansores quienes también comentaron en el video de Eliseo, defendieron a la abanderada de Morena con señalamientos tales como “Deja de andar viendo lo que no te importa y no juzgues para no ser juzgado, tú también tienes cola que te pisen”, “Chisme porque el mercado lo arregló”, “con Layda tal vez podamos llevar esa ayuda a zonas altas”, “yo con Layda y Morena hasta el final”, “sin duda usted será la próxima gobernadora”, “Layda mujer que inspira por sus congruencia”, y muchos comentarios más sin dejar de escribir el hashtag Layda Gobernadora 2021.