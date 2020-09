Descalifican partidos de oposición administración de AMLO por II informe

El Presidente enviará su segundo informe a la Cámara de Diputados, además, dirigirá un mensaje a los mexicanos desde Palacio Nacional, sin embargo, los líderes políticos aseguran que México va en retroceso

Reprobado y sin nada que informar, el Presidente Andrés Manuel López Obrador relanzará su campaña política permanente rumbo a los comicios de 2021, afirmaron los Presidentes estatales del PRI, el PAN y el PRD. El Presidente enviará su segundo informe a la Cámara de Diputados, además, dirigirá un mensaje a los mexicanos desde Palacio Nacional, sin embargo, los líderes políticos aseguran que México va en retroceso.

Ricardo Medina Farfán, expuso que con AMLO México no avanza, la economía está en su peor momento, mientras que la pandemia avanza ante una estrategia sin rumbo. “Es un Gobierno de ocurrencias, ocurrencias que le está costando mucho a los mexicanos, la economía está en su peor momento y no es responsabilidad de la pandemia, desde antes esas decisiones que se tomaron por el presidente fueron tremendas, fueron terribles para no solo desalentar la inversión, hicieron que la economía caiga completamente”, precisó.

El Presidente del PRD, José Segovia Cruz insistió que López Obrador como Presidente, está reprobado, sus proyectos como el Tren Maya no avanzan, mientras que el Avión Presidencial sigue siendo su ocurrencia más grande. “En seguridad no hay resultados y la liberación de Ovidio Guzmán es la prueba; el manejo del caso Lozoya que se volvió un show mediático no ayuda a combatir la corrupción y sí hablamos de salud, el Gobierno está rebasada por la pandemia”, aseguró.

Segovia Cruz insistió en que, “este segundo año, no hay nada que informar, lo que se informe, seguramente es en detrimento del pueblo de México”.

En su oportunidad el líder panista Pedro Cámara Castillo lejos de calificar como dos años perdidos, los enumeró como de la mayor desgracia para México, desgracia que va de mal en peor y al que aún le restan cuatro años. Sostuvo que el presidente, lejos de Gobernar sigue haciendo campaña, “para el 2021, el señor está viendo solamente las elecciones, está viendo como le da paliativos a la gente, aunque el país se caiga a pedazos y eso es la desgracia para todo mexicano”.

Estamos de maravilla

Contrario a la oposición, la Dirigente de Morena en Campeche Patricia León López, significó que en dos años México es diferente, la corrupción va en detrimento y se cumplen los compromisos asumidos en campaña.

“Hay un trabajo excepcional, un trabajo de resultados… el presidente vive todos los días en lucha contra la crítica de los Gobiernos conservadores, de las organizaciones conservadoras que no reconocerán que los números y datos no coinciden con lo que ellos informan,”, precisó.

Más allá de todo, León López sostuvo que los políticos no tienen nada que opinar o calificar, sino los ciudadanos a quienes – insistió – les va mejor, deben hablar del progreso en esta Administración federal.