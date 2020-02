Descarta Aysa intenciones de reelegirse

“Acepto las muestras de afecto, de cariño, pero soy un constitucionalista, soy abogado, y yo creo que mi ciclo debe terminar en la gubernatura, en el 2021”: Aysa González

“Acepto las muestras de afecto, de cariño, pero soy un constitucionalista, soy abogado, y yo creo que mi ciclo debe terminar en la gubernatura, en el 2021”, sentenció el gobernador Carlos Miguel Aysa González.

Esto, luego de que algunas voces han señalado que prepara una reforma a la que bautizaron “ley Aysa”, para poder competir como candidato a la gubernatura en el siguiente proceso electoral; por lo que el mandatario estatal disipó toda posibilidad de esta acción, sin embargo, agradeció las muestras de afecto al proponerlo.

Aysa González aseguró que actualmente está concentrado en el trabajo que tiene como Gobernador, por lo que no tiene tiempo de pensar en cosas de este tipo, además, como buen constitucionalista no propondría una reforma de este tipo.

-Pero pueden decir muchas cosas, pero yo no me quiero ver así; una gente seria, como Aysa, no puede estar en esos dimes y diretes. Soy hombre de leyes y no creo que yo, Aysa, mande al Congreso a que se vea esa ley -puntualizó.

TRABAJAR CON LAS JUNTAS MUNICIPALES, LLAMADO A ALCALDES

Por otro lado, cuestionado sobre la problemática que enfrentan los presidentes de juntas municipales con el presidente municipal campechano, mencionó que solo intervendrá para que las cosas se arreglen entre ellos.

En este sentido, recomendó a los presidentes municipales de la entidad, trabajar con ellos, pues son tiempos de unidad, no de andar enrareciendo el clima que vive Campeche, además, dejó en claro que no se enfrascará en algún pleito.

-Para que haya un pleito se necesitan dos, busquen otro, no cuenten conmigo, voy a ayudar a que eso se disipe, voy a tratar con mi gente e instruiré al secretario de Gobierno, para que los siente y los apoye.

Añadió que los alcaldes deben trabajar con los presidentes de sus Juntas Municipales y dejó en claro son tiempos de unidad, no de enrarecer el clima que vive la entidad, su armonía social.

En cuanto a la inconformidad de los pescadores ribereños, quienes se manifestaron en las Capitanías de Puerto, señaló que de inmediato mandó a buscar al secretario de Pesca, y se trabaja para conseguir una reunión que su administración apoyará para enviar a los pescadores a Mazatlán y plantear este asunto a las autoridades centrales.

Finalmente, adelantó que el próximo viernes se realizará una reunión en la cabecera municipal de Champotón a la que asistirán pescadores de todo el Estado, y comentó ante la posibilidad de una reunión con diputados federales, asistirá si su agenda se lo permite, de lo contrario enviará al secretario.