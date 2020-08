Desconocen a líder petrolera

Acusan a Yolanda Morales de no respetar los estatutos sindicales, además de ocultar información a sus agremiados sobre acuerdos tomados con Pemex en perjuicio de los trabajadores

En un hecho sin precedentes en los sindicatos del área energética, fue expulsada la secretaria general del Sindicato Petroleros de México (Petromex), Yolanda Morales Izquierdo por distintas faltas a los estatutos de este organismo, anunciaron los afiliados a este organismo sindical.

“Se tomó la decisión porque no nos había notificado respecto de algunos créditos que habían aprobado, mucha de nuestra gente solicitó los financiamientos y resultó que solo gente cercana a la ex lideresa lo obtuvieron y algunos no eran sindicalizados y también no nos notificó que Pemex iniciará con el descuento de cuota sindical pero bajo el concepto membresía, una total ilegalidad que nosotros desconoceremos pero ella aceptó”, expuso.

“Desafortunadamente ocultó información sobre tratos que tuvo con algunos administradores de la petrolera. Ella tiene que conocer que el omitir información hace que el daño a los trabajadores sea mayor, jurídicamente el ocultar información te hace parte del delito en materia laboral y las consecuencias fueron estas, algo que nunca antes se había hecho”.

Los afiliados a Petromex también señalaron que a la destitución se le sumó su expulsión del sindicato, por lo que enviaron documentación a Pemex y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para informar del hecho.

“Las decisiones se tomaron en consenso de los representantes delegacionales, con los integrantes del Comité Sindical Nacional, la asamblea sesionó tal como consta en nuestro video, asistió la secretaria general que estaba en ese día, la validó, aceptó cada uno de los puntos y se le notificó cada una de las razones donde se planteaba la expulsión, ella conoció todos los pormenores”.