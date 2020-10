Desconocen al líder de Morena

Militantes acusan a los legisladores federales Rocío Abreu Artiñano e Irasema Buenfil Díaz, así como el encargado de los programas de pesca, Ramón Ochoa, de pretender controlar al partido

Al desconocer a Ramón Magaña Martínez como presidente del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y acusar a la senadora Rocío Abreu Artiñano y a la diputada federal Irasema Buenfil Díaz, así como al encargado de los programas de pesca en Campeche, Ramón Ochoa Peña, de querer controlar el partido, exhortaron a la militancia de este instituto no dejarse engañar.

“Quienes están detrás de este títere, llamado Ramón Magaña, sabemos quién lo maneja, Ramón Ochoa, Manuel Zavala, Rocío Abreu y la diputada federal ausente Irasema Buenfil, nosotros les dejamos en claro a estos personajes que Morena no se vende, no se negocian las candidaturas como ellos pretenden hacerlo, nosotros somos un partido democrático y no vamos a permitir este tipo de triquiñuelas”, añadió.

Los integrantes del partido afirmaron que por un tema de ética Ramón Magaña debería desistir de esa idea, pues aunque es dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Unacar, su trabajo es cuestionable y deficiente, por lo que al estar al frente del partido es un error.

“Ramón Magaña no es presidente ni lo será porque el estatuto lo prohíbe y más que violentar los estatutos él no puede ser presidente por ética, que estoy segura no conoce, el pueblo de México votó para acabar con el charrismo y Magaña ostenta un cargo en la Unacar como líder sindical que ha desempeñado con deficiencias”, dijeron.