Desde el rincón

J. Efrussi

Que nadie se confunda: los del fondo no son accionistas de las empresas de generación de energías limpias. Tampoco son neoliberales, ni beneficiarios de las privatizaciones ni miembros de la mafia del poder.Los del fondo son ciudadanos de a pie y, por eso, cada vez les preocupa más el presidente de la República. Su talante despótico, su aspiración dictatorial, sus gestos autoritarios se van exacerbando y las amenazas contra la democracia y el régimen constitucional son evidentes. Descalifica a las mujeres porque no entiende su movimiento ni sus demandas, las acusa de manipuladas por los conservadores y feminazis; se va con todo contra la Auditoría Superior de la Federación porque desnudó el desbarajuste administrativo de su gobierno y la acusa de actuar a favor de sus enemigos; se lanza como caballo desbocado contra un juez que concede una “suspensión temporal” en contra de la entrada en vigor de su anticonstitucional reforma a la Ley Eléctrica: sin pruebas, lo acusa de vendido a empresas extranjeras y, otra vez, menciona que hay un complot contra su gobierno. El poder presidencial es enorme y López Obrador aspira a ejercerlo sin controles ni medidas. Pretende hacer de la ideología y de sus dogmas el marco que regule la actuación del gobierno, es decir, el absurdo de que la justicia –o lo que él cree justo- está por encima de la ley, lo que implica la vulneración del Estado de Derecho y el ejercicio tiránico del poder.Lo suyo es la convicción de que las instituciones están a su servicio y la ley sujeta a sus caprichos. Pobre del que se oponga a su voluntad, que cuestione sus utopías, que dude de la otra realidad que se visualiza desde Palacio. Tal parece que los mexicanos hubieran elegido a un monarca y no a un presidente acotado por los contrapesos de la división de poderes y de la democracia. Estamos a tiempo de que los demócratas adviertan al personaje que eligieron, que valoren el resultado de su voto, que disciernan si lo que querían era a un déspota en Palacio. Ya ni siquiera nos ocupemosen lamentar la destrucción del país, el arrasamiento de la economía nacional, la mortandad que se pudo evitar, el desmantelamiento del gobierno, los millones de nuevos pobres que están produciendo las decisiones presidenciales. Lo verdaderamente temible es un presidente que desde el púlpito presidencial acusa sin pruebas, condena sin derecho a defensa, lincha desfigurado de rencor, usa el aparato del gobierno para doblar a quienes disientan o, simplemente, no piensen igual que él. Aquí lo dijeron los del fondo desde hace meses: López Obrador no es un demócrata y su proyecto pasa por la concentración de todo el poder en su persona: que a las leyes no se les cambie ni una coma; que ningún juez ose contrariarlo con un amparo; que ningún auditor exhiba el más mínimo error de su administración. Al terminar esta encendida perorata los del fondo levantan la vista y se descubren abandonados en un desierto, sin alguien que acompañe su apedrear al dinosaurio, como si nadie viera avanzar almonstruo. En efecto, nomás hay voces que predican en el desierto y, quienes debieran ser los líderes guerreros que encabezaran las voces y los actos de resistencia, huyen aterrorizados por las dos manitos del tiranosaurio: la FGR y la UIF. Ni en sus mejores sueños el supremo imaginó que sería tan sencillo doblegar a la tenebrosa y perversa mafia del poder.Hasta parece que los políticos han delegado a los ciudadanos la tarea de enfrentar alautócrata. Ellos, los supuestos opositores, claman por nuestros votos, pero no se indignan ante el atropello a la división de poderes, no convocan a poner un alto a la desmesura de las acusaciones que sin sustento se vociferan a diario en las mañaneras. Cada vez es más claro que los ciudadanos, la sociedad civil, tendremos que actuar para poner un alto al delirio, a la necedad de un líder que, hoy es inocultable, nunca estuvo preparado para encabezar un país plural, donde conviven respetuosas diversas formas de pensamiento. Es necesario hacerle entender que la mayoría no compartimos su ideología trasnochada ni sus rencores ni su visión torcida de la historia. El movimiento feminista es un ejemplo de que las causas unen por encima de ideologías. La defensa del Estado de Derecho es una causa que debe convocarnos a las mayorías. No es un asunto de jueces y abogados: nuestras libertades y derechos, nuestra convivencia como sociedad libre demanda la actuación de todas y todos.

Sin estudio de por medio y sólo con el aval de su delirante terquedad, el presidente urgió a las autoridades estatales para regresar a clases presenciales al terminar las vacaciones de Semana Santa. Sobre su voluntad, nada; en contra de sus decisiones, nadie, ni jueces ni legisladores y, ahora, ni gobernadores. Las obsesiones del presidente no están sujetas a discusión, así que vimos cómo nuestras autoridades hicieron malabares organizativos para no contrariarlo e iniciar un proceso de apertura de escuelas en la fecha “sugerida respetuosamente” en las mañaneras, a pesar de una encuesta en que la mayoría de madres y padres de familia opinaron en contra y de quelos secretarios de Educación y Salud ya habían propuesto un regreso a clases hasta el siguiente curso. Pero, no, por encima de la voluntad y de la vida de los campechanos está la obstinación sin sentido, la terquedad criminal, el ejercicio despótico del poder.Así, la reapertura se hará en comunidades apartadas, con pocos habitantes y alumnos, a donde no llega el internet, nomás para dorar la píldora presidencial. En los centros urbanos es indispensable esperar a que exista unmínimo porcentaje de población inmunizada, entre 70 y 80%, según algunos expertos.Y no hace falta indagar mucho para saber que una verdadera y segura inmunidad colectiva la alcanzaremos, con las vacunas, si acaso, hasta el año 2023, como ya anticipó la CEPAL. En El Universal publicó que estudios recientes en el Reino Unido indican que“La vacunación en adultos es poco probable que por sí sola detenga totalmente la propagación de los casos de covid-19… y una liberación repentina y temprana de las restricciones podría provocar “una gran oleada” de infecciones”. Y el regreso a las aulas es, justamente, “una liberación repentina y temprana de las restricciones”. Aquí se ha reiterado que la estrategia de los López (Obrador-Gatell) ha sido, realmente, inducir la inmunidad de rebaño, es decir, alcanzar la inmunización colectiva mediante el contagio generalizado. Este jueves, López-Gatell aseguró que, con sus cálculos, el 50% de la población ya se contagió y generó anticuerpos. En su grandísima sapiencia, anticipa que con los contagios de Semana Santa seguramente alcanzaremos el 25% que nos falta para obtener la ansiada (por él) protección colectiva contra el virus.De ahí la urgencia presidencial por lanzarnos a la calle, volver a la “normalidad” administrando la disponibilidad de las camas de hospital y sin que importen la salud, la vida y el dolor de la gente. Si ninguna autoridad puede contradecir u oponerse a la voluntad del ogro filantrópico y denunciar la criminal estrategia, ¿los ciudadanos, las víctimas de sus decisiones, no tienen mecanismos para hacerlo responsable de las consecuencias de sus actos? Porque una cosa es dilapidar los recursos públicos, tirar a la basura miles de millones de pesos en obras que serán emblema de la bancarrota nacional; y, otra, es provocar la enfermedad y la muerte de seres humanos a consecuencia de una deliberada política sanitaria.Efrussi comparte una cita de Gil Games: “hay una alta probabilidad, probada científicamente, de que México haya llegado ya a 500 mil muertos por covid.”Los del fondo se niegan a acostumbrarse al horror y al terror. Esperemos que pasado el proceso electoral y agotadas las posibilidades del uso político de la inmunización, el gobierno federal acepte la participación del sector privado en la adquisición y aplicación de las vacunas, lo que aceleraría la protección de todos los grupos sociales. Así, el próximo ciclo escolar podrá iniciarcon clases presenciales. Mientras, ojalá que el riesgo de los profesores que regresarán a las aulas se vea recompensado en sus ingresos.

El secretario estatal de Turismo anunció que 40 mil visitantes arribarán a Campeche en Semana Santa. ¿Cuál será la proyección de contagios esperados por parte del titular de Salud?

El Tren Maya es una bonita idea porfirista de un admirador de Madero. En alguna mañanera o en sus inevitables memorias, nos enteraremos de la epifanía, el momento mágico en el que recibió la revelación: un ferrocarril será el instrumento de la Cuarta Transformación que derrumbará de una sola vez y para siempre las condiciones de atraso, pobreza y marginación que privan en el Sureste de México. Sobre sus rieles de deslizará la felicidad del pueblo y en sus vagones se transportará el progreso que por décadas el neoliberalismo negó a esa pródiga región del país. Las utopías no necesitan estudios ni análisis: ninguna adversidad podría hacer desistir a Ulises. La corazonada inspiración tiene mucho de milagro y poco de ciencia.Los del fondo que compran Melate semanal saben de eso-y de algo más: a la fecha, no han encontrado socio que acepte invertir en sus billetes de lotería, y lo mismo pasó con el iluminado. Después de anunciar que importantes empresarios pondrían capital para hacer realidad tan halagüeño sueño, resultó que siempre no, que mejor lo haría con el dinero del pueblo (el pueblo siempre ha sido un buen patrocinador de utopías) y, para finalizar, decidió que el sueño materializado, es decir, el tren, el terreno donde se asientan las vías, y las ganancias del magnífico negocio transportista, serán para el ejército que también es pueblo, pueblo uniformado. Los especialistas del fondo no conocen un estudio que muestre la rentabilidad de este portento y la Auditoría Superior de la Federación exhibió los problemas técnicos y administrativos que empañan su construcción. Si a México le puede llevar una década recuperar el nivel de afluencia de visitantes que tenía antes de la pandemia, es probable que el Tren Maya nunca alcance utilidad en su operación y, mucho menos, recuperará el capital invertido. Claro, ser presidente de la República y disponer de la hacienda pública para hacer realidad una utopía no tiene precio. 321,384 millones de pesos es lo que nos costará esta idea genial concebida a la buena de Dios y que suplió a la ciencia con una ceremonia de ensalmos, sahumerios y gallina degollada. Sin embargo, es evidente que esta obra trasciende los beneficios sociales que no generará: forma parte de la estrategia de militarización del país, cuyos verdaderos propósitos están más allá de las capacidades de análisis de los del fondo.

Los malabares discursivos de la cuatrote son geniales: para no afectar “la herencia de las nuevas generaciones” se dejará de exportar petróleo y sólo se extraerá el necesario para cubrir la demanda interna de combustibles. ¿Y como para qué tener enterrado un tesoro que podría invertirse en prosperidad para las generaciones de hoy y del futuro? ¿O será que están disimulando la incapacidad de PEMEX, que apenas ha conseguido 41% de la producción de crudo y 35% de gas natural de sus propias metas?… La economía sigue cayendo: 4% en febrero, anticipa el INEGI…

La pandemia sigue activa. En nuestro estado mantenemos un nivel de contagios arriba de los 10 diarios. Los fallecimientos tampoco se detienen. No relajemos las medidas de prevención. Ya hace un año que vivimos en el terror, pero aún no es momento para descuidarnos. Sigamos con la sana distancia, evitemos aglomeraciones, usemos el cubreboca, mantengamos las medidas de higiene y cuidemos a nuestros seres queridos. No importa el partido que lo convoque: evite las aglomeraciones. Sea responsable. No sea como López-Gatell.