Desde hoy cambiará el destino de Campeche: Christian Castro

“Va X Campeche es una alianza que suma lealtades y compromisos, ideologías para defender nuestra tierra sin protagonismos ni división”, afirmó Christian Castro Bello a militantes y simpatizantes del PRI, del PAN y del PRD que le acompañaron a su registro como candidato a gobernador ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC).

Ayer, Christian Castro cumplió con la Ley Electoral y presentó la documentación establecida en la Constitución al Consejo General del IEEC, quien validará y la ratificará en los próximos días.

Sobre la avenida Fundadores, cientos de ciudadanos se congregaron para escuchar el mensaje de quien será su candidato a la elección del domingo 6 de junio.

“Estamos en un momento clave para la historia, hoy tres partidos políticos se han unido con una sola misión, defender a Campeche de aquellos malos Gobiernos de Morena que sí vemos y analizamos tenemos muy claro que en los estados que son Gobernados por ellos son los peores estados del país lamentablemente”, dijo.

Banderas de los tres partidos ondeaban al unísono, mientras el candidato reflexionó sobre la importancia de la campaña que está por iniciar, “a partir de ahora emprendemos el camino del triunfo, en nombre de nuestra democracia, en favor de nuestras familias. Desde hoy cambiará el destino de Campeche”.

Ante los dirigentes del PRI, Ricardo Medina; del PAN, Pedro Cámara; y del PRD, José Segovia, aseguró que llegó el momento de conjugar esfuerzos para defender a Campeche, de quienes cada seis años vienen como piratas o turistas electorales a generar encono y división.

“Es el momento de hacer un pacto entre todos nosotros, un pacto entre ustedes y un servidor y entre todo el pueblo de Campeche, ese pacto, es el de trabajar juntos el dar todo, el de rompernos el lomo por nuestra tierra, para que la defendemos de los malos Gobiernos que significa Morena”, dijo.

Desde el barrio de San Francisco lugar donde vivió con su familia, aseguró que en cada día de la campaña trabajará para construir el Campeche de oportunidades que todos quieren.

“El día de hoy no solamente nos encontramos tres fuerzas políticas, y tres militancias, tres militancias que estamos unidos precisamente con un mismo fin, el fin de evitar que nuestro estado sea totalmente destruido, porque la construcción de este Estado ha costado muchos años, pero la destrucción, la destrucción la pueden lograr en tan solo algunos años”, añadió.

Agregó, “yo no quiero eso para mí estado, yo no quiero eso para nuestras familias, y no quiero eso para nuestros hijos, por eso hoy, esta coalición que va por Campeche, no solamente es una coalición de nombre, tenemos que ir juntos para regresar todos los programas sociales que nos han sido arrebatados por Morena”.

Momentos antes, ante la Consejera Presidente del IEEC, Mayra Fabiola Bojórquez González, a quien entregó su documentación, indicó que esta coalición es producto de la suma de voluntades, de un ejercicio de diálogo y de un gran compromiso ciudadano.

Mencionó que la unión de los partidos, muestra que el respeto por nuestras leyes y nuestras instituciones pesa más que cualquier diferencia política.

“Esta es una coalición comprometida con la construcción de un mejor Estado; una unión que velará por la seguridad, atenderá las desigualdades existentes, impulsará la economía y conformará un proyecto inclusivo en el que quepan todas y todos”, apuntó.

Agregó que los tres partidos coinciden en la preservación de la grandeza de Campeche, “nos unimos para defender todo lo que por años hemos construido. Nos unimos por el futuro, porque queremos brindar certeza y seguridad a nuestras familias. Porque queremos un Campeche lleno de oportunidades y libertades”.