Desdeña y minimiza Manuel Velasco a Morena, sin AMLO vale cero

Va el Verde solo en 10 de 15 Estados con candidatos a Gobernador

Morena sin Andrés Manuel vale cero. Sin pudor y sin tapujos fue la conclusión que destacó Manuel Velasco, ex gobernador de Chiapas y coordinador de los Senadores del PVEM, en una entrevista con Milenio. Dibujó lo que viene: no va a ser lo mismo que en el 2018, donde el voto fue en cascada, si no está el Presidente López Obrador en la boleta, y como no va a estar, Morena no tiene posibilidades de ganar por sí solo, tiene que alinearse pero respetando el método de selección de candidatos que es por encuestas.

Velasco Coello afirma que el Verde va a apoyar a Clara Luz Flores en Nuevo León, es más, que irían solos con ella ante la negativa de Morena para respaldar la candidatura de la alcaldesa de Escobedo con alianza. De ahí que sostiene que solamente irían en alianza con Morena en 5 elecciones de gobernador y el resto (10 Entidades) irían con candidatos propios.

La postura del ex gobernador y empleador de quien proveyó de dinero en sobres manila a Pío López, hace un recuento de las elecciones posteriores a la del 2018 en donde apunta que el bajón de votos sin López Obrador en la boleta es de 60/70% por lo que en la elección del 2021, sin la campaña del presidente o su presencia, insistió que el valor de Morena es cero.

Por eso insiste Manuel Velasco en que tienen que nombrar candidatos con liderazgo y apenas confiarán en aliarse con apenas un 30% de los Distritos Federales Electorales.

El coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, dijo que su partido está listo para ir sólo en las elecciones del 2021 si no se logran concretar coaliciones con Morena y consideró que ese partido debe entender que los resultados de la próxima jornada electoral serán muy distintos a los de 2018 cuando en la boleta apareció el ahora presidente Andrés Manuel.

“La fortaleza de Morena es el licenciado López Obrador. Sin él, vale cero. Lo que vale de Morena es el liderazgo del Presidente de la República. Él cuando fue dirigente y candidato respetó el método de encuesta”, afirma Velasco Coello, por lo que es su pugna ante las posibles alianzas que respeten el método de las encuestas. Para la elección de candidatos, al licenciado López Obrador le dio resultados y deben seguir ese ejemplo, agregó.

Van a ir solos, dijo y se refiere al PVEM si es que no llegan a haber coincidencias.

“Estamos preparados para ir con candidatos propios, porque Morena debe entender que el proceso del 2021 es totalmente diferente al del triunfo electoral de López Obrador.

Morena debe entender que en el 2018 ganaron por amplio margen y sin hacer esfuerzo por el impulso del presidente de la República que le dio el voto en cascada pero eso no va a suceder el 6 de junio”, enfatizó el ex gobernador de Chiapas.

“En Hidalgo Morena perdió el 70% de su votación. En Coahuila no ganó nada. Lo mismo en Durango o Tamaulipas. Tienen que entender que no son nada sin el licenciado López Obrador en la boleta”, puntualizó el coordinador de bancada del Verde en el Senado de la República.