Deshonestidad valiente la de AMLO

Sondeo

La exhibición a los hermanos del Presidente Andrés Manuel López Obrador recibiendo dinero supuestamente ilícito, ¿Cree usted que deba seguir hablando el presidente de honestidad?, documentado cómo está por video, ¿Considera usted deshonesto a AMLO?, Morena se ha construido por medio de recibir dinero ilícito ¿Merece su confianza y simpatía?, ¿Con estos antecedentes votaría usted por AMLO o Morena la próxima vez? Los entrevistados coinciden en que consideran al presidente Andrés Manuel López Obrador como una persona deshonesta y no votarían por él ni por Morena.

Ana Martha López dijo: Considero que si, aún puede hablar de honestidad, tal vez, no confío en el partido, no y no creo que haya reelección de AMLO.

Manuel Kantún respondió: No, aunque seguramente se defenderá diciendo que otros gobiernos robaron más, siempre lo he considerado deshonesto al igual que todos los políticos y servidores públicos, no me consta que así sea pero nunca he confiado ni simpatizado con ningún partido político, ni estando loco lo haría votaría por él.

Sergio Tucuch contestó: Si, no lo considero deshonesto, si confío en morena, si les daría mi voto.

Luis Alvarado dijo: No puede hablar de honestidad cuando en su familia están haciendo lo contrario, no lo creo, así no, no votaría por él.

Nubia Alpuche dijo: No lo puede hacer, si es deshonesto y mentiroso, no confío en morena, no votaría por él.