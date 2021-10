Designan a Margarita Duarte titular de Cecytec

La gobernadora del Estado, Layda Sansores San Román, entregó nombramientos a Margarita Duarte Quijano como Directora General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche; Ricardo Sánchez Cerino como Director General del Instituto de la Educación para Adultos del Estado de Campeche; Juan Pedro Huchín Tuz como Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche; Celia Rodríguez Gil como Directora General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche y a Liliana Adame Amador como Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a quienes exhortó a trabajar en beneficio de las campechanas y campechanos, para que la gente confíe en este gobierno, se sienta valorada y segura de sus habilidades, comprometidas con la formación de los jóvenes a través de una educación de calidad para forjar mejores profesionales, así mismo, para el cuidado y protección de los derechos humanos de la infancia y adolescencia.

Por su parte, Margarita Duarte Quijano reitera su compromiso hacia la educación del estado, ahora como nueva Directora General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (CECyTEC), nombrada este martes por la noche por la Gobernadora Layda Sansores San Román.

La funcionaria precisó que su deber siempre ha sido en favor de la educación de las niñas, niños y jóvenes, por lo que ahora que tendrá a su cargo uno de los sistemas de bachillerato más importantes, destacó trabajará en la ardua gestión de recursos para brindar mayor y mejor calidad educativa.

“Mi compromiso ha sido toda mi vida con la educación, para maestra, para educación especial, maestría en educación, porque la educación es primordial, la educación y la salud, son los dos rubros que no se le debe considerar un gasto, sino una inversión y en el lugar que me llega estar daré lo mejor de mí, como siempre lo he hecho”.

Sostuvo que el CECyTEC es considerada para ella como una universidad, debido a que al término de sus estudios, los jóvenes egresan con una carrera técnica que les permite trabajar y así seguir pagando sus estudios si lo desean, “y no todos podemos hacer profesionistas pero si todos podemos hacer profesionales en cualquier ámbito que se desempeñe”.

Indicó que tocará ahora realizar un análisis a profundidad, y señalar lo bueno y lo malo para mejorar la educación del sector y de cada uno de los planteles que alberga el CECyTEC en el estado.

Duarte Quijano se pronunció por trabajar de manera coordinada y cumplir con las expectativas trazadas para proyectar una mejor educación en el estado, aunque precisó que todo lleva su tiempo pues no se cuenta con una varita mágica para cambiar la podredumbre que existe en el sistema.